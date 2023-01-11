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中國暫停韓國日本公民過境免簽

2023/1/11 22:42
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（中央社台北11日電）中國昨天暫停審發韓國、日本公民赴中國簽證後，中國國家移民管理局今天進一步宣布，暫停韓、日公民到中國的過境免簽政策。

由於中國疫情嚴重且資訊不透明，韓國、日本對來自中國的旅客入境採限制措施，中方先前即揚言要採取「對等措施」回應。

中國國家移民管理局網站11日發布公告，針對近期少數國家對中國公民實施「歧視性」入境限制措施，國家移民管理機構自即日起，對韓國、日本公民暫停簽發口岸簽證，暫停韓國、日本公民來中國實行72/144小時過境免簽政策。

在此之前，中國駐韓國大使館10日發布關於暫停簽發韓國公民赴華短期簽證的通知。

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「通知」稱，根據國內指示，自即日起，中國駐韓國使領館暫停簽發韓國公民赴華訪問、商務、旅游、就醫、過境以及一般私人事務類短期簽證。上述措施將視韓國對中國「歧視性」入境限制措施取消情況再作調整。

10日晚間，中國駐日本大使館也發布通知，自即日起，中國駐日本使領館暫停審發日本公民赴華普通簽證。「何時恢復，請候通知。」（編輯：張淑伶/楊昇儒）1120111

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