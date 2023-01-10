中國反擊韓針對性入境檢疫 韓外交部強調具科學性

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（中央社記者廖禹揚首爾10日專電）中國駐韓國大使館今天宣布，即日起停發韓國公民赴華短期簽證，反擊韓國要求中國旅客入境檢疫。韓國外交部對此表示遺憾，強調一切措施都基於客觀科學根據，將持續透過外交管道與中方溝通。

韓國外交部今天透過例行記者會及書面聲明表達上述立場，強調韓國政府針對來自中國入境旅客的所有防疫措施都具客觀科學根據，與國際社會透明共享情報，也在實施前與中方討論。

韓國外交部表示，之後會再次向中方重申韓國政府立場，保持緊密溝通。韓聯社報導也引述外交部官員與媒體會面說法報導，稱先前已透過外交管道向中方說明韓國立場，對中方這次措施感到相當遺憾。

中國外交部也在官方網站上表示，新上任的外交部長秦剛9日與韓國外交部長朴振通話時，就韓國近期對自華入境人員採取臨時限制措施表達關切，希望韓方秉持客觀、科學的態度。韓國外交部今天則新增英文版新聞稿，強調朴振已說明韓方近期措施都有科學根據。

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中國近期疫情快速擴散，韓國政府為預防中國邊境解封同時疫情波及韓國，自1月2日起對所有來自中國旅客實施入境採檢要求，持短期簽證旅客必須在機場等到陰性結果出爐才能離開。來自香港、澳門旅客自7日起則必須在搭機前繳交陰性證明，來自港澳班機今天起與中國航班相同，都只能降落在仁川機場。

據防疫當局統計，2日至9日從中國入境韓國旅客累計9802人，2224人持短期簽證，其中390人PCR採檢結果為陽性，陽性率從先前的20%以上降至17.5%。（編輯：韋樞）1120110