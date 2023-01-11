停發日韓簽證後 中國：將增加歡迎陸客國家航班

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（中央社台北11日電）中國昨天暫停核發日本、韓國公民赴中簽證後，中國外交部今天表示，許多國家熱烈歡迎中國遊客到訪，不會採取入境限制措施，中方也會增加中國往返上述國家的直航航班數量。

因為不滿對來自中國大陸的旅客採取入境限制措施，中國10日相繼宣布對韓國、日本公民暫停核發赴中簽證，並稱這是對「歧視性」措施採取對等措施。

據澎湃新聞，中國外交部11日下午召開例行記者會，有記者提問，近期，多國推出了歡迎中國遊客的舉措。請問中方對此有何評論？

中國外交部發言人汪文斌表示，在中方發布COVID-19感染「乙類乙管」總體方案和中外人員往來暫行措施之後，許多國家表示熱烈歡迎中國遊客到訪，不會對來自中國的旅客採取入境限制措施。

他提到，泰國副總理等政府官員前往機場迎接中國赴泰航班，並送上衛生防疫包和花環；泰國國家旅遊局局長現場用中文對遊客說「中泰一家親」。馬爾地夫外交部官方網站和推特發表聲明，歡迎中國調整出入境措施，熱切期盼中國遊客儘早來旅遊。

汪文斌還提到，柬埔寨首相洪森提出希望今年接待200萬人次的中國遊客；印尼等國專門安排說中文的人員進行對接，峇厘島等旅遊勝地因疫情暫停的中餐廳陸續恢復營業，當地旅行社也相繼推出春節旅遊產品。

汪文斌稱，「友善自然會讓中國遊客感受到溫暖和歡樂，賓至如歸，成為他們選擇出境旅遊目的地的重要因素之一」。中方也會為遊客前往這些國家旅遊提供更多便利，增加中國往返上述國家的直航航班數量。

日本外務省昨晚向中國提出抗議，並指日本對中國公民的赴日措施是核酸檢測陰性證明，這和中國暫停簽證的行為不對等。

對此，汪文斌則稱，中方根據相關國家採取歧視性措施的實際情況作出對等反應，既是維護本國公民的正當權益，也是為了維護國家間正常交往合作的必要環境，「正當合理」。（編輯：楊昇儒/張淑伶）1120111