中國入境陽性率略降為16.9% 王必勝：暫未發現新變異株

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（中央社記者沈佩瑤、陳婕翎台北12日電）指揮中心今天公布最新中國入境人數採檢結果，1月1日至10日共採檢1萬3481人，其中2282人陽性、約16.9%。指揮官王必勝表示，陽性率略降，暫未發現新變異株，持續觀察。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，自今年1月1日凌晨0時至1月31日（航班表定抵台時間），除維持現行不開放中國觀光客來台政策，搭乘自中國北京、上海、成都及廈門等4個直航航線，以及金馬地區民眾春節交通專案的來台旅客，入境時須於機場或港口配合採集唾液檢體進行PCR檢測，配合7天自主防疫及自我篩檢。

據中央流行疫情指揮中心統計，1月1日至10日，自中國入境來台旅客人數共1萬3481人，多數是自4個直航點搭機來台，僅310人透過金馬春節交通專案。首週陽性率19%，接下來每天都呈現持續下降趨勢。

指揮中心指揮官王必勝今天下午在疫情記者會指出，目前整體陽性率為16.9%，與首週陽性率19%相比略降，仍要持續觀察，但暫時沒有發現新變異株，仍以BA.5最多、BF.7居次。

媒體詢及，有醫師在臉書（Facebook）引述國際研究文獻指出，COVID-19確診者，尤其是反覆感染與「長新冠」（Long Covid）症狀的人，腎臟、腦和心臟可能更容易加速老化。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，這項研究是長時間追蹤，主要都是Omicron之前的病毒株，如Delta、Alpha，目前看到Omicron病毒株無論在長新冠比例、導致長新冠的嚴重度都降低，後續影響仍待觀察。

此外，美國財經媒體CNBC報導，在高傳染力Omicron亞型變異株XBB.1.5傳播之際，美國政府今天再將COVID-19公共衛生緊急狀態延長至4月。

王必勝表示，有關指揮中心降級或COVID-19改類規劃，也會參考其他國家對這個疾病的的認知，美國延長的原因值得進一步了解，另外也要尊重世界衛生組織（WHO）的看法，都會納入討論。（編輯：陳政偉）1120112