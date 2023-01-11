本土疫情連4週攀升 莊人祥：本週有望反轉下降

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COVID-19境外移入病例11日雖未再創新高，但仍在高點，指揮中心發言人莊人祥預估，本週有望反轉下降。圖為民眾在室外空間活動可免全程戴口罩。（中央社檔案照片）

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（中央社記者陳婕翎台北11日電）COVID-19境外移入病例今天雖未再創新高，但仍在高點；單日本土疫情降幅明顯，減少將近25%，整體疫情自去年12月下旬，連續4週攀升後，指揮中心發言人莊人祥預估，本週有望反轉下降。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）Omicron第3波疫情從去年12月中下旬開始，歷經大約4週上升，莊人祥今天下午告訴中央社記者，今天新增本土個案數較上週同期明顯下降24.3%，與元旦連假打亂例行個案數趨勢有關，上週三是假期剛結束，沒有通報個案會匯集上傳，數量會比平時更高。

莊人祥認為，由於這一週單日新增個案數明顯較少，甚至出現將近25%的降幅，在更前一週1月1日至7日整體疫情僅上升4.4%的趨勢之下，推估1月8日至14日，也就是現在這一週疫情出現反轉下降的可能性不小，但較精確的預判走向仍待觀察12日疫情數據。

莊人祥說，若這1週本土疫情能順利下降，未來病例數走向趨勢最可能是起起伏伏，難以捉摸，但透過過去幾波Omicron疫情經驗分析，每一波疫情都能較上一波疫情最低點更低，希望第3波疫情也仍依照前例，低點下探至比第2波更低，對未來台灣防疫才是好消息。

針對中國疫情，自今年1月1日零時至1月31日（航班表定抵台時間），除維持現行不開放中國觀光客來台政策，搭乘自中國北京、上海、成都及廈門等4個直航航線，及金馬地區春節交通專案的旅客，入境時須於機場或港口配合採集唾液檢體進行PCR檢測。

據中央流行疫情指揮中心最新數據，1月9日自中國4個直航點入境來台旅客1615人，其中204人陽性，陽性率為12.6%；金馬春節專案入境136人入境，其中4人後送醫院採檢皆陰性，其他在港口檢疫132人有25人陽性，陽性率18.9%。據統計，1月1日到9日整體陽性率17.8%。

莊人祥說，自中國搭機直航入境的陽性率剩12%左右，推測原因除了是中國第一波整體疫情已經一個月，可能已達高峰、開始下降以外，飛機入境來台旅客來自各省，可能會受到各省當地影響，起伏波動較大；金馬春節專案維持18%，則與旅客集中自廈門來有關，反映當地疫情。（編輯：陳政偉）1120111