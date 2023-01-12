1/12本土增2萬2653例、48死 境外移入微減但仍在高點

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國內12日新增2萬2653例COVID-19本土病例。圖為台北華山1914文化創意產業園區看展人潮，雖在戶外但大多數民眾還是配戴口罩。（中央社檔案照片）

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（中央社記者陳婕翎、沈佩瑤台北12日電）COVID-19本土疫情從去年12月以來大致呈上升走勢，這2天新確診病例增幅縮減，指揮中心今天分析，疫情比上週趨緩，數量仍不少，境外移入個案數微幅減少，但仍在高點。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，今天週四，中央流行疫情指揮中心疫情監測組長周志浩下午公布最新統計數據，新增2萬2653例本土個案，新增個案比上週四下降約27.1%；另外，境外移入增284例。

確診個案新增中重症155例（中症107例、重症48例），其中48人死亡，死亡個案年齡介於20多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案，其中44人有癌症等重大疾病或慢性病史，36人未打滿3劑疫苗、27人沒有接種任何疫苗，28人年齡超過80歲。

新增較年輕死亡個案為1名20多歲男性，本身有慢性神經系統疾病，長期臥床為機構住民，已接種1劑疫苗，去年12月31日出現發燒、咳嗽等症狀，在機構內快篩陽性確診，機構內居家照顧。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞進一步說明，個案今年1月8日因為呼吸喘、血氧偏低等情形至急診，檢查顯示肺炎、胸水、呼吸窘迫，病況惡化，1月9日死亡，死因為COVID-19合併呼吸衰竭。

至於每週四例行公布的住宿式長照機構疫情監測狀況，羅一鈞表示，採檢陽性率部分，機構住民由1.2%上升至1.3％，增加幅度趨緩，與前一波疫情最高點1.4%相差不多，機構投藥率為90%。

指揮中心統計，上週新增356名工作人員確診及1240名住民確診，自去年1月1日至今年1月8日，通報機構間數達1843家，確診住民人數為6萬6632人、確診工作人員數為2萬85人。

自去年4月起統計至今年1月8日，住宿式服務機構中重症送醫人數共有5533人，累計死亡人數1486人；1月2日至今年1月8日新增死亡人數為10人。

指揮中心統計，去年1月至今年1月11日，本土輕症、無症狀個案累計902萬3243例、占99.55%，中症累計2萬3968例、占0.26%，重症累計1萬7414例、占0.19%，其中死亡累計1萬4845人。（編輯：陳清芳）1120112

影片來源：衛生福利部疾病管制署

（指揮中心提供）

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