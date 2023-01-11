1/11本土增2萬5245例、46死 疫情降幅近25%

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（中央社記者陳婕翎台北11日電）COVID-19本土疫情近日出現趨緩，今天單日新增個案較上週同期下降近25%；但新增年紀較小的死亡病例，為一名出生僅3個月大的嬰兒，在家昏迷，急救採檢確診，醫院搶救仍不治。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，據中央流行疫情指揮中心今天下午公布最新統計數據，國內新增2萬5245例本土個案，今天新增個案比上週三減少8085例，降幅較明顯、約24.3%；另外，境外移入增398例，雖未再創新高，但仍在高點。

確診個案新增中重症131例（中症90例、重症41例），其中46人死亡，死亡個案年齡介於出生3個月至90多歲以上，皆屬重度感染個案，其中42人有癌症等重大疾病或慢性病史，30人未打滿3劑疫苗、24人沒有接種任何疫苗，25人年齡超過80歲。

今天新增2例特殊死亡個案，其中一名是3個月大男嬰，無慢性病史，未接種疫苗，去年12月30日家屬起床時發現小孩昏迷無反應，緊急由救護車送至醫院已無生命徵象，快篩陰性，但PCR陽性確診，Ct值39，急救無效死亡。經法醫相驗開立死亡診斷為呼吸衰竭、COVID-19檢測陽性及疑似溢奶。

另外一名特殊死亡病例是30多歲女性，有糖尿病、慢性腎臟病史，曾接種4劑COVID-19疫苗，去年12月23日確診，今年1月2日死亡，死因為COVID-19感染、末期腎臟病、呼吸衰竭、糖尿病。

截至今天兒童死亡共41例，包括腦炎14例、家中死亡（含到院前死亡）10例、肺炎9例、敗血症4例、心肌炎1例、哮吼1例、其他（共病引起、新生兒感染等）2例。

根據指揮中心統計，去年1月至今年1月10日本土輕症、無症狀個案累計899萬8107例、占99.55%，中症累計2萬3871例、占0.26%，重症累計1萬7356例、占0.19%，其中死亡累計1萬4797人。（編輯：陳政偉）1120111

（指揮中心提供）

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