更多編輯台推薦新聞：
法國力拚退休金改革 歐洲各國制度比一比
國際

法國力拚退休金改革 歐洲各國制度比一比

台灣近5年人口遷移地圖 竹北移入最多、北竿比率最高
生活

台灣近5年人口遷移地圖 竹北移入最多、北竿比率最高

平均地權條例三讀 整頓房市4大現象一次看
產經

平均地權條例三讀 整頓房市4大現象一次看

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活
COVID-19疫情整理包
重點發展
新聞專題
重點發展1/300
首頁 / 生活

1/11本土增2萬5245例、46死 疫情降幅近25%

2023/1/11 14:04（1/11 14:34 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
國內11日新增2萬5245例COVID-19本土個案。圖為民眾戴口罩在台北迪化街逛街。（中央社檔案照片）
國內11日新增2萬5245例COVID-19本土個案。圖為民眾戴口罩在台北迪化街逛街。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳婕翎台北11日電）COVID-19本土疫情近日出現趨緩，今天單日新增個案較上週同期下降近25%；但新增年紀較小的死亡病例，為一名出生僅3個月大的嬰兒，在家昏迷，急救採檢確診，醫院搶救仍不治。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，據中央流行疫情指揮中心今天下午公布最新統計數據，國內新增2萬5245例本土個案，今天新增個案比上週三減少8085例，降幅較明顯、約24.3%；另外，境外移入增398例，雖未再創新高，但仍在高點。

確診個案新增中重症131例（中症90例、重症41例），其中46人死亡，死亡個案年齡介於出生3個月至90多歲以上，皆屬重度感染個案，其中42人有癌症等重大疾病或慢性病史，30人未打滿3劑疫苗、24人沒有接種任何疫苗，25人年齡超過80歲。

今天新增2例特殊死亡個案，其中一名是3個月大男嬰，無慢性病史，未接種疫苗，去年12月30日家屬起床時發現小孩昏迷無反應，緊急由救護車送至醫院已無生命徵象，快篩陰性，但PCR陽性確診，Ct值39，急救無效死亡。經法醫相驗開立死亡診斷為呼吸衰竭、COVID-19檢測陽性及疑似溢奶。

另外一名特殊死亡病例是30多歲女性，有糖尿病、慢性腎臟病史，曾接種4劑COVID-19疫苗，去年12月23日確診，今年1月2日死亡，死因為COVID-19感染、末期腎臟病、呼吸衰竭、糖尿病。

截至今天兒童死亡共41例，包括腦炎14例、家中死亡（含到院前死亡）10例、肺炎9例、敗血症4例、心肌炎1例、哮吼1例、其他（共病引起、新生兒感染等）2例。

根據指揮中心統計，去年1月至今年1月10日本土輕症、無症狀個案累計899萬8107例、占99.55%，中症累計2萬3871例、占0.26%，重症累計1萬7356例、占0.19%，其中死亡累計1萬4797人。（編輯：陳政偉）1120111

（指揮中心提供）
（指揮中心提供）
（指揮中心提供）
（指揮中心提供）
（指揮中心提供）
（指揮中心提供）
（指揮中心提供）
（指揮中心提供）
（指揮中心提供）
（指揮中心提供）
（指揮中心提供）
（指揮中心提供）
#COVID-19
#本土疫情
延伸閱讀
「大白肺」台商定序BA.5 研判未立刻就醫是重症主因第3波本土疫情來襲 專家預估不會重演醫療超載COVID-19最新視訊看診處這裡查 適用對象、領藥方式一次看
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
中國經港澳轉機入境加嚴 1/6起須持登機前檢驗證明