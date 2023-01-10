境外移入560例創疫情以來最高 半數來自中國

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（中央社記者陳婕翎台北10日電）國際疫情再起，今天COVID-19境外移入個案數創2020年疫情以來最高，其中半數來自中國，春節連假將至，指揮中心預估，近3週將是中國返台旅客人數高峰，境外移入數是否再攀升仍待觀察。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，據中央流行疫情指揮中心今天下午公布最新統計數據，國內新增2萬4503例本土個案，今天新增個案比上週二減少146例，降幅約0.6%；另外，境外移入增560例。

指揮中心發言人莊人祥今天下午接受媒體聯訪時表示，今天境外移入個案再創新高，與自中國來台旅客皆須機場PCR唾液採檢有關，再加上中國自1月8日起防疫鬆綁，中國航空公司增加航班，境外移入個案數半數來自中國。

莊人祥說，預估近期中國入境旅客還會更多，適逢春節返台潮，近3週都將是中國旅客入境台灣高峰，1月2日至8日自中國返台入境旅客約9700多人，推估1月9日至15日將入境1.3萬人，1月16日至22日入境1.1萬人，但1月底、過年後入境人數將降至3000多人。

未來3週境外移入病例數是否可能再超過560例最高峰，莊人祥認為，由於推估北京等地陽性率未見上升，雖然自中國來台旅客數增加，但是感染人數是否隨之攀升，會不會造成境外移入數再創史上新高仍待觀察。

自今年1月1日凌晨零時至1月31日（航班表定抵台時間），除維持現行不開放中國觀光客來台政策，搭乘自中國北京、上海、成都及廈門等4個直航航線，及金馬地區民眾春節交通專案的來台旅客，入境時須於機場或港口配合採集唾液檢體進行PCR檢測，配合7天自主防疫及自我篩檢。

確診個案新增中重症31例（中症7例、重症24例），其中26人死亡，死亡個案年齡介於50多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案，其中24人有癌症等重大疾病或慢性病史，16人未打滿3劑疫苗、14人沒有接種任何疫苗，18人年齡超過80歲。

根據指揮中心統計，去年1月至今年1月9日本土輕症、無症狀個案累計897萬3720例、占99.55%，中症累計2萬3793例、占0.26%，重症累計1萬7303例、占0.19%，其中死亡累計1萬4751人。（編輯：陳政偉）1120110