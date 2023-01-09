首週自中國入境8259人 陽性率19%似韓國監測數據

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疫情指揮中心9日公布，1月7日自中國入境來台旅客採檢陽性率持續下降，已從首日的25%減至14.1%。圖為1日桃園國際機場執行中國來台旅客檢疫專案。（中央社檔案照片）

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（中央社記者陳婕翎、汪淑芬台北9日電）指揮中心今天公布，1月7日自中國入境來台旅客採檢陽性率持續下降，已從首日的25%減至14.1%，首週入境總人數為8259人，其中1571人確診，平均陽性率19%，似韓國監測數據。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，自今年1月1日凌晨0時至1月31日（航班表定抵台時間），除維持現行不開放中國觀光客來台政策，搭乘自中國北京、上海、成都及廈門等4個直航航線，以及金馬地區民眾春節交通專案的來台旅客，入境時須於機場或港口配合採集唾液檢體進行PCR檢測，配合7天自主防疫及自我篩檢。

據中央流行疫情指揮中心統計，1月1日至7日，自中國入境來台旅客人數共8259人，多數是自4個直航點搭機來台，僅有37人是透過金馬春節交通專案。首日陽性率25%後持續下降至17.9%，但1月4日、5日升高至21.5%、22.3%，6日再度降為17.2%，最低的數據出現在1月7日14.1%。

中國入境來台旅客採檢首週平均陽性率19%，指揮中心指揮官王必勝今天下午在疫情記者會指出，由於中國已不再公布相關數據統計，所以無從預測旅客陽性率，自然沒有落差說法，但與同樣有進行中國入境旅客採檢的韓國所公布陽性率20%左右差不多，後續走向會再觀察。

針對金馬春節專案入境旅客陽性率有18.9%，金門縣長陳福海有意爭取廈門入境金門旅客應取得48小時PCR陰性證明。但王必勝說，因為入境者都需唾液採檢，也會遵循「0+7」檢疫措施，出門需2天內快篩陰性，在上述防護之下，暫不調整措施。

比利時宣布對中國飛來班機的廢水檢測病毒後，當地7日第一班飛機受檢測結果呈COVID-19陽性反應，歐盟部長會議鼓勵各國採行這項政策。王必勝表示，現在已執行更精準唾液採檢，暫無規劃廢水檢測，由於唾液採檢不用永久執行，未來是否加入飛機廢水檢測，會再考慮，現階段僅實施社區廢水檢驗。

王必勝表示，搭飛機染疫風險比其他場所高，因為空間小，人與人距離近、搭乘時間長、共用盥洗室，較高染疫風險的行為是用餐或使用洗手間，起飛前、降落後人群移動反而不是最高風險，呼籲非飲食時間都要戴口罩，做好手部消毒，就可將感染風險降低，民眾無需過度擔心。（編輯：張雅淨）1120109