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中國飛比利時班機廢水呈陽性 判別病毒需糞便檢體

2023/1/9 02:49
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（中央社記者田習如布魯塞爾8日專電）比利時宣布對中國飛來班機的廢水檢測病毒後，昨天第一班飛機受檢測結果呈COVID-19陽性反應，但研究人員告訴當地媒體，因廢水缺乏糞便，難以判定是否為新病毒變異株。

全球多國對於中國解除出境疫情管制嚴陣以待，比利時政府2日率先宣布將檢測來自中國班機上的廢水，以便「事後追蹤」資訊不夠透明的中國是否出現新的病毒變異株。這項政策在4日歐盟部長會議中成為「鼓勵各國採行」的作法之一。

「布魯塞爾時報」（Brussels Times）報導，昨天降落在比利時札范登機場（Zaventem）的中國班機成為該政策第一個受檢對象。

魯汶大學醫學研究所（Rega Institute）公布的檢驗結果顯示，該班機上的廢水檢測出現微弱的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）陽性反應。

但對於最受關切的「病毒是否為Omicron之外的其他變異株」，因受檢廢水中缺乏糞便而難以分辨。

布魯塞爾時報引述研究人員沃爾隆（Elke Wollants）的說法報導：「我們需要更濃厚的物質…這裡（受檢）的主要是水份，很難有什麼發現。」（編輯：陳彥鈞）1120109

#中國
#比利時
#沃爾隆
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