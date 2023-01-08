中國春運首日逾3千萬人次 防疫降級帶動返鄉潮

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（中央社台北8日電）中國防疫降級，許多人在今年迎接3年來的首次返鄉團圓；陸媒報導，7日春運首日全中國鐵、公路及航空等共運送旅客3473.6萬人次，較2022年同期成長38.9%。

中國今起將COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫措施自「乙類甲管」降至「乙類乙管」，不再隔離患者並大幅鬆綁防疫措施，今年的農曆春節是許多人3年來的首次團圓，返鄉人數爆增。

「中國新聞網」今天報導，國務院聯防聯控機制春運工作專班數據顯示，2023年1月7日春節運輸首日，全國鐵路、公路、水路、民航共發送旅客3473.6萬人次，月增11.1%，較2022年同期則增長38.9%。

中國春運號稱地表最大人口移動，2023年春運自1月7日起至2月15日結束，共40天。

北京日報7日報導，中國交通運輸部副部長徐成光6日表示，今年春運期間客流總量估約為20.95億人次，較去年同期增長99.5%，恢復到2019年同期的70.3%。其中探親約占春運客流的55%，工作約占24%，旅遊和商旅則分別約占10%。

徐成光表示，與往年相比，今年春運人流高峰與疫情高峰疊加，是近年來不確定性最多、情況最為複雜、困難挑戰最大的一次春運。

目前中國部份返鄉路線火車票已一票難求，「中新財經」1月6日下午查詢12306網站（中國鐵路客戶服務中心）發現，不少熱門線路的火車票已經售罄。

例如，1月20日當天北京至鄭州的高鐵/動車車票只剩極少數車次還有餘票；北京至武漢的高鐵/動車餘票也所剩無幾。

此外，航班也出現需求增加。中國民航局表示，春運期間，日均安排客運航班1萬1000班，約為2019年春運期間的73%，從訂票量來看，北京至三亞、上海至北京、北京至海口、深圳至昆明等航線最為熱門。

另外，機票價格也水漲船高，經查訂票平台，除夕前夕北京飛三亞的單程機票價格已經超過人民幣3000元（約新台幣1萬3200元）。（編輯：唐佩君/吳柏緯）1120108