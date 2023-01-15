中國旅客陽性率跌破10% 機場採檢是否延長待評估

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳婕翎台北15日電）自中國返台旅客入境機場唾液PCR採檢陽性率持續下降，據指揮中心最新公布數據，13日陽性率僅8.2%，發言人莊人祥說，中國疫情春節後恐再升，台灣機場採檢是否延長實施待評估。

因應中國COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，台灣自今年1月1日凌晨0時至1月31日（航班表定抵台時間），除維持現行不開放中國觀光客來台政策，搭乘自中國北京、上海、成都及廈門等4個直航航線，以及金馬地區民眾春節交通專案的來台旅客，入境時須於機場或港口配合採集唾液檢體進行PCR檢測。

據中央流行疫情指揮中心最新數據，1月13日自中國4個直航點入境來台旅客共2461人，其中201人陽性，陽性率8.2%；另外，金馬春節交通專案入境旅客共68人，採檢結果1人陽性，陽性率1.5%。

莊人祥今天接受媒體聯訪時表示，中國第1波疫情已歷經超過1個月，以台灣第1波本土疫情為例，當初同樣是在1個月後出現降幅，研判中國疫情應該正在下降，尤其是城市疫情，自中國入境台灣的旅客大多來自大城市，可能與中國旅客陽性率跌破10%有關。

莊人祥提到，即使第1波疫情過去，但後續可能再出現第2波、第3波疫情，預估隨著農曆春節返鄉潮，中國疫情可能往鄉村移動，不一定會反映在入境台灣的陽性率，至於春節過後，鄉村人流再度移動至城市，可能再掀起一波疫情，是否呈現在入境台灣陽性率，仍待觀察。

莊人祥表示，預計中國整體疫情可能需要延續2至3個月，現階段自中國返台旅客入境機場唾液PCR採檢仍規劃執行至1月31日，是否可能延長實施，仍待評估中國未來疫情走向及機場採檢政策執行成效。（編輯：張雅淨）1120115

（指揮中心提供）