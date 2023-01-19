室內口罩鬆綁1/31公布 擬112年再催打1針加強劑

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（中央社記者陳婕翎、沈佩瑤台北日19電）COVID-19本土Omicron第3波疫情高峰已過，指揮中心指揮官王必勝今天下午表示，預計最快1月31日公布第2階段室內口罩鬆綁，規劃今年再催種民眾再打1針加強劑，加強保護。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）趨緩，中央流行疫情指揮中心規劃，若戶外口罩鬆綁對疫情影響小，即可開啟第2階段口罩鬆綁，未來將朝正面表列「一定要戴的場所」為方向，比如醫療院所、長照機構、密閉大眾交通運輸工具等需要配戴，其他地點都可以不強制戴口罩。

王必勝今天下午在疫情記者會中說明，第2階段室內口罩鬆綁，已與專家討論，本來會早一點實施，但因Omicron第3波疫情再起，所幸現階段高峰已過，只要觀察到春節過後，當本土疫情持續穩定，預計最快1月31日宣布，但不會早到2月1日上路，預估留一段不長的期間，讓民眾準備。

王必勝說，第3波疫情已經下降，這次疫情時間沒有很長，由於死亡及重症都是落後指標，以過去幾波疫情經驗，預估數據可能延遲2週到1個月左右，再過一段短時間，死亡及重症數據就會下降，對於高齡者而言，染疫確實有死亡及重症威脅，尤其沒有打疫苗的長輩。

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今天疫情記者會中有媒體詢問，今年度COVID-19疫苗施打規劃，王必勝表示，今年一定會再催打，鼓勵民眾接種1劑加強劑，肯定會有民眾打到第6劑。雖然與國際相比，台灣疫苗覆蓋率高，但高齡接種率仍不理想，呼籲符合資格長輩盡快接種次世代疫苗，獲得保護力。

據指揮中心統計，昨天COVID-19疫苗接種5萬5143人次，截至目前為止累計接種人口涵蓋率第1劑94%、第2劑89%、追加劑接種率76%，第2次追加劑接種率22%，65歲以上接種率45.4%。（編輯：屈享平）1120119