COVID-19春節醫療服務 192醫院每天開視訊門診

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（中央社記者沈佩瑤、陳婕翎台北19日電）春節連假長達10天，指揮中心今天宣布啟動COVID-19春節醫療服務專案，至少192家醫院連假期間每天開設上午、下午視訊門診（含夜診）及24小時就醫諮詢專線，供確診民眾使用。

今年春節連假自1月20日起至29日共10天，因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞下午在疫情記者會中宣布，啟動「醫院春節期間開設COVID-19視訊門診及諮詢專案」。

羅一鈞表示，為確保COVID-19確診民眾於農曆春節連假期間，可獲得適當醫療照護及就醫諮詢，並取得口服抗病毒藥物，由全國急救責任醫院開設COVID-19視訊門診及提供就醫諮詢。

目前已有至少192家醫院公布春節視訊開診資訊及24小時就醫諮詢專線電話，相關資訊由各縣市衛生局持續更新中，並公布於衛生福利部疾病管制署全球資訊網的COVID-19春節防疫專區。

羅一鈞說明，春節專案服務內容包括每天開設上午、下午COVID-19視訊門診（含夜診），提供有COVID-19及類流感相關症狀、快篩陽性結果評估或確診民眾等醫療服務；每天提供COVID-19口服抗病毒藥物開立及調劑服務；設置24小時COVID-19疑似或確診民眾就醫諮詢專線，及協助收治院際間重症轉診服務。

據醫療資源統計，全台專責、負壓病房共5636床、空床3294床、空床率58.4%，其中台北區49.7%、北區60.3%、中區66.3%、南區57%、高屏區62.3%、東區70.6%；16家集中檢疫所共2436床、空床數1977床、空床率81.2%；8家地方加強型防疫旅館152床、空床數134床、空床88.2%。

羅一鈞表示，隨確診個案數下降，空床率已接近6成，多數區域空床率都在5成以上，但因應春節將至，為避免確診者住不到，將會持續維持5%專責病房開設率，因應春節期間確診者及非確診者住院需求。（編輯：陳政偉）1120119