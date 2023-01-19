心肌梗塞好發季節 醫籲有不適症狀速就醫

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1月19日是台灣心肌梗塞日也是消防節，台中市消防局、衛生局及台灣心肌梗塞學會等單位19日在亞洲大學附屬醫院共同宣導正逢心肌梗塞好發季節，民眾應特別注意。中央社記者蘇木春攝 112年1月19日

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（中央社記者蘇木春台中19日電）今天是台灣心肌梗塞日也是消防節，台中市消防局、衛生局及台灣心肌梗塞學會等單位在亞大醫院宣導，正逢心肌梗塞好發季節，民眾若有胸痛、冒冷汗等症狀應打119盡速就醫。

亞洲大學附屬醫院院長許永信今天告訴中央社記者，近年衛福部資料統計，心血管疾病佔據台灣十大死因第2名，每年約有1萬7000人死於心血管疾病，其中急性心肌梗塞更是導致台灣民眾死亡的重要原因。

亞大醫院舉辦「守心生命鏈 救心保平安」台灣心肌梗塞日記者會，台灣心肌梗塞學會捐贈60組守心藥盒給台中市消防局，消防局頒贈感謝狀給醫療指導醫師及績優救護員，感謝他們對於到院前緊急心肌梗塞救護的付出。

中市消防局副局長楊元吉表示，線上71輛救護車，已於民國111年完成心電圖設備配置，並同步搭配救護紀錄表電子化即時通報系統，可即時通報有疑似心肌梗塞的患者，後送醫院急診急救及心導管術前準備，大幅加快到院前診斷。

中市衛生局副局長邱惠慈提醒，正值冬日，是心肌梗塞好發季節，盼喚起民眾重視心肌梗塞，如有胸痛、冒冷汗、合併喘氣等症狀，要趕快打119盡速就醫，也要珍惜寶貴的救護資源。（編輯：郭諭儒）1120119