1/20本土1萬8218例 增61死、144例中重症

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（中央社記者陳怡璇台北20日電）中央流行疫情指揮中心今天表示，新增1萬8218例，分別為1萬7869例本土、349例境外、144例中重症；一名30多歲男性，未接種疫苗，因新冠病毒感染合併敗血症及急性呼吸窘迫症候群病歿。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，中央流行疫情指揮中心今天下午公布最新統計數據，新增1萬7869例本土個案及349例境外移入；較上週五少3515例，減少約16.4%。

另確診個案中新增61例死亡，為35例男性、26例女性，年齡介於30歲至90多歲以上，皆屬重度感染、58例具慢性病史、41例未接種3劑以上COVID-19疫苗。

指揮中心補充，今日新增1例特殊死亡個案，為30多歲男性，有慢性脊椎疾病史，未曾接種疫苗，9日快篩陽性確診，因持續身體不適，15日至急診就醫，檢查有肺炎及呼吸窘迫，插管收治專責加護病房隔離並使用呼吸器及瑞德西韋、類固醇等藥物治療，因病況惡化於16日過世，死因為新冠病毒感染合併敗血症及急性呼吸窘迫症候群。

另外，指揮中心公布18日自中國大陸入境的旅客採檢情形，桃園機場與松山機場合計2255人，驗出118名陽性，陽性率5.2%；18日在金馬春節交通專案入境旅客採檢情形，金門水頭碼頭驗出1陽性，馬祖南竿福澳碼頭則無驗出，共130人中驗出1陽性，陽性率0.8%。（編輯：謝雅竹）1120120

（指揮中心提供）

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