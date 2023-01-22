1/22本土1萬8871例 增27死、42例中重症

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農曆大年初一，新北市板橋慈惠宮22日一早就擠滿人潮，民眾參香祈福，希望新的一年都能平安健康迎好運。中央社記者王騰毅攝 112年1月22日

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（中央社記者余曉涵台北22日電）中央流行指揮中心今天公布新增1萬8871例本土病例，境外移入316例，死亡個案有27例，較15日（上週日）減少2101例，減少約10%。

中央流行疫情指揮中心今天公布國內新增1萬9187例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確定病例，分別為1萬8871例本土個案及316例境外移入，另確診個案中新增27例死亡。

指揮中心表示，今天新增的1萬8871例本土病例，為8638例男性、1萬222例女性、11例調查中，年齡介於未滿5歲至90歲以上。

指揮中心指出，今日新增的病例數較15日減少2101例，減少約10%，本土病例以研判週計算第2週（1月8日至1月14日）為15萬1835例；第3週（1月15日至1月21日）13萬1489例，下降13.4%。

指揮中心說，今天新增的27例本土病例死亡個案，為17例男性、10例女性，年齡介於40多歲至90歲以上，皆屬重度感染、26例具慢性病史、17例未接種3劑以上COVID-19疫苗，確診日介於去年12月10日至今年1月17日，死亡日期介於今年1月7日至1月19日。

指揮中心表示，27例死亡個案中，有1例特殊死亡個案，為40多歲男性，有肝硬化、心臟衰竭等病史，未接種疫苗，今年1月1日起有咳嗽及呼吸喘，1月3日至急診，檢查有COVID-19 PCR陽性確診、雙側肺炎併肺水腫，住院接受氧氣面罩及瑞德西韋等治療。

此個案在1月5日因呼吸窘迫轉加護病房使用呼吸器，雖經積極治療仍因不幸於1月18日因病況惡化過世，死因為新冠肺炎併敗血性休克、肝硬化、充血性心臟病。

境外移入個案方面，指揮中心指出，今天新增316例境外移入個案中，為171例男性、145例女性，年齡介於未滿5歲至90歲以上，入境日期介於去年12月22至今年1月21日。

另外，中國入境來台旅採檢方面，桃園機場及松山機場共採檢2148名旅客，檢出72名陽性。

金馬春節交通專案入境旅客（小三通春節專案）採檢情形，指揮中心表示，金門水頭碼頭共採檢36名，檢出1名陽性，陽性率為2.8%。（編輯：戴光育）1120122

（指揮中心提供）

（指揮中心提供）