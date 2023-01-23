更多編輯台推薦新聞：
不斷更新／大樂透獎號這裡看 過年加碼百萬春節大紅包
生活

不斷更新／大樂透獎號這裡看 過年加碼百萬春節大紅包

過年快篩陽怎麼辦？北市20醫院百家診所視訊看診這裡查
生活

過年快篩陽怎麼辦？北市20醫院百家診所視訊看診這裡查

中央社影音新聞春節不打烊 看電影喝飲料與國際接軌
生活

中央社影音新聞春節不打烊 看電影喝飲料與國際接軌

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
湯布院椿旅館：李姓旅客已致電道歉允賠全額 仍歡迎台灣人到訪
首頁 / 生活
COVID-19疫情整理包
重點發展
新聞專題
重點發展1/300
首頁 / 生活

1/23本土增1萬501例 較上週同期減少31.9%

2023/1/23 14:53（1/23 15:05 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
國內23日新增1萬501例COVID-19本土個案。圖為台北市立聯合醫院和平院區急診室醫護人員除夕照常值勤。中央社記者張皓安攝 112年1月21日
國內23日新增1萬501例COVID-19本土個案。圖為台北市立聯合醫院和平院區急診室醫護人員除夕照常值勤。中央社記者張皓安攝 112年1月21日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王心妤台北23日電）中央流行疫情指揮中心公布，今天新增1萬501例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土個案及168例境外移入，死亡個案有24例，增97例中重症；今天新增本土病例較16日少4908例，減少約31.9%。

中央流行疫情指揮中心今天公布國內新增1萬501例COVID-19本土個案及168例境外移入，死亡個案有24例，新增的本土病例中，4787例為男性、5709例為女性、5例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上。

指揮中心表示，新增24例本土病例死亡個案，為13例男性、11例女性，年齡介於20多歲至90多歲以上，皆屬重度感染，22例具慢性病史、15例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於去年11月23日至今年1月20日，死亡日期介於去年6月21日至今年1月20日。

新增1例特殊死亡個案為20多歲男性，有先天心肺疾病等多重慢性病史，曾接種3劑疫苗。1月11日發燒、咳嗽，快篩陽性確診，12日因呼吸喘、氧氣濃度偏低至急診，檢查有肺炎併呼吸窘迫，收治加護病房使用氧氣面罩和瑞德西韋、類固醇等藥物治療，16日病況惡化過世，死因為新冠病毒感染併呼吸衰竭。

指揮中心指出，168例境外移入個案中，為93例男性、75例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，入境日期介於去年12月23日至今年1月22日之間。

指揮中心補充，國內新增116例Omicron亞型變異株確定病例，分別為22例本土個案及94例境外移入。

指揮中心呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，並落實手部衛生及咳嗽禮節等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，主動積極配合各項防疫措施，並提醒體質敏感、有慢性病或發燒、呼吸道症狀的民眾，於人潮較密集區，仍建議戴口罩，共同維護國內社區健康。（編輯：張雅淨）1120123

（指揮中心提供）
（指揮中心提供）
（指揮中心提供）
（指揮中心提供）
（指揮中心提供）
（指揮中心提供）
（指揮中心提供）
（指揮中心提供）
（指揮中心提供）
（指揮中心提供）
（指揮中心提供）
（指揮中心提供）
#本土疫情
#COVID-19
延伸閱讀
過年快篩陽性怎麼辦？防疫專區查視訊看診、領藥資訊春節192家醫院每天開視訊門診 24小時專線供確診者諮詢室內口罩鬆綁1/31公布 規劃再催打1針加強劑疫苗本土BA.2.75快趕上BA.5 羅一鈞：春節會是雙主流病毒株
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
室內口罩鬆綁1/31公布 規劃再催打1針加強劑疫苗