1/23本土增1萬501例 較上週同期減少31.9%

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（中央社記者王心妤台北23日電）中央流行疫情指揮中心公布，今天新增1萬501例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土個案及168例境外移入，死亡個案有24例，增97例中重症；今天新增本土病例較16日少4908例，減少約31.9%。

中央流行疫情指揮中心今天公布國內新增1萬501例COVID-19本土個案及168例境外移入，死亡個案有24例，新增的本土病例中，4787例為男性、5709例為女性、5例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上。

指揮中心表示，新增24例本土病例死亡個案，為13例男性、11例女性，年齡介於20多歲至90多歲以上，皆屬重度感染，22例具慢性病史、15例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於去年11月23日至今年1月20日，死亡日期介於去年6月21日至今年1月20日。

新增1例特殊死亡個案為20多歲男性，有先天心肺疾病等多重慢性病史，曾接種3劑疫苗。1月11日發燒、咳嗽，快篩陽性確診，12日因呼吸喘、氧氣濃度偏低至急診，檢查有肺炎併呼吸窘迫，收治加護病房使用氧氣面罩和瑞德西韋、類固醇等藥物治療，16日病況惡化過世，死因為新冠病毒感染併呼吸衰竭。

指揮中心指出，168例境外移入個案中，為93例男性、75例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，入境日期介於去年12月23日至今年1月22日之間。

指揮中心補充，國內新增116例Omicron亞型變異株確定病例，分別為22例本土個案及94例境外移入。

指揮中心呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，並落實手部衛生及咳嗽禮節等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，主動積極配合各項防疫措施，並提醒體質敏感、有慢性病或發燒、呼吸道症狀的民眾，於人潮較密集區，仍建議戴口罩，共同維護國內社區健康。（編輯：張雅淨）1120123

（指揮中心提供）

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