1/24本土增1萬4673例 較上週同期減少25.4%
2023/1/24 14:35（1/24 14:42 更新）
國內24日新增1萬4673例COVID-19本土病例。圖為新北市蘆洲區外出民眾穿著厚外套禦寒。中央社記者趙世勳攝 112年1月24日
（中央社記者王心妤台北24日電）中央流行疫情指揮中心公布，今天新增1萬4673例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土病例及境外移入186例，死亡個案有24例，增46例中重症。今天新增的病例數較17日少4985例，減少約25.4%。
中央流行疫情指揮中心今天公布新增1萬4673例本土病例，為6561例男性、8108例女性、4例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲。
指揮中心表示，今天新增的24例本土病例死亡個案，為17例男性、7例女性，年齡介於60多歲至90多歲，皆屬重度感染、22例具慢性病史、16例未接種3劑以上COVID-19疫苗。
指揮中心提到，今天新增186例境外移入個案中，為91例男性、95例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲。入境日期介於去年12月24至今年1月23日。
指揮中心補充，今天新增的病例較上週同期17日減少4985例，減少約25.4%。（編輯：唐聲揚）1120124
（指揮中心提供）
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