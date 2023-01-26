1/26本土1萬8934例 增21人死、61例中重症

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26日國內新增1萬8934例COVID-19本土案例。圖為高雄市三鳳中街年貨大街辦年貨的民眾戴好口罩。（中央社檔案照片）

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（中央社記者屈享平台北26日電）指揮中心今天公布新增1萬9144例COVID-19確定病例，分別為1萬8934例本土個案及210例境外移入，另確診個案中新增21例死亡；總計新增病例數較上週四（19日）多910例、約5%。

中央流行疫情指揮中心指出，新增21例本土病例死亡個案，為13例男性、8例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染且具慢性病史、11例未接種3劑以上COVID-19疫苗，確診日介於去年12月27日至今年1月23日，死亡日期介於1月16日至1月23日。

至於新增的210例境外移入個案，為96例男性、114例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲。入境日期介於去年12月26日至今年1月25日。

新增1例特殊死亡個案，為40多歲男性，有糖尿病、心臟病、腎臟病等病史，接種3劑新冠疫苗，去年12月24日因肺炎併發敗血症、呼吸衰竭住院治療，1月8日轉院時採檢新冠PCR陽性確診，仍因心肺衰竭住加護病房治療，後續雖經積極救治，仍不幸於1月21日病況惡化過世，死因為肺炎併呼吸衰竭及敗血性休克、新冠病毒感染。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生及咳嗽禮節等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，主動積極配合各項防疫措施；體質敏感、有慢性病或發燒、呼吸道症狀的民眾，於人潮較密集區，仍建議戴口罩，共同維護國內社區健康。（編輯：管中維）1120126

（指揮中心提供）

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