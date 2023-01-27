1/27本土2萬4109例 增15死、44中重症

（中央社記者沈佩瑤台北27日電）COVID-19疫情未歇，今天新增2.4萬本土病例，與上週同天相比增幅34.9%；新增2例特殊死亡個案均為20多歲女性、長期臥床，其中1人在家昏迷，經送醫確診，當天急救無效死亡。



國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，中央流行疫情指揮中心宣布，今天新增2萬4109例本土病例，與上週同天相比增幅約34.9%，確診個案新增中重症44例（中症28例、重症16例），其中15人死亡；另外，境外移入新增241例。



指揮中心發言人莊人祥告訴中央社記者，目前個案數攀升，顯然與視訊診療人數回補通報有關，加上過年期間因南北交流，確診數也增加，籲民眾若有任何不舒服就快篩，確診則儘量避免跟家人接觸。



莊人祥說，預計要觀察一週會比較準確，事實上最近5天累計約8.4萬例，跟上週同期約9.1萬例相比仍屬減少，整體而言疫情還是處在最低點。



今天新增2例特殊死亡個案，均為20多歲女性。莊人祥表示，其中1人未接種疫苗，本身有氣喘、慢性神經系統疾病等慢性病史，長期臥床，1月20日於家中昏迷送急診，經快篩及PCR陽性確診，後續急救無效當天死亡，死因為COVID-19感染。



莊人祥表示，另1人曾接種3劑疫苗，具先天疾病，長期臥床，1月16日出現咳嗽、流鼻水等症狀，當日家用快篩陽性通報確診，21日至22日出現食慾不振，23日被發現於家中昏迷無生命徵象，死因為先天疾病、COVID-19感染。



根據指揮中心統計，去年1月至今年1月26日，本土輕症、無症狀個案累計929萬8942例、占99.54%，中症累計2萬4905例、占0.27%，重症累計1萬7996例、占0.19%，其中死亡累計1萬5346人。



另外，因應中國疫情，台灣自今年1月1日零時至1月31日（航班表定抵台時間），除維持現行不開放中國觀光客來台政策，搭乘自中國北京、上海、成都及廈門等4個直航航線，及金馬地區民眾春節交通專案的來台旅客，入境時須於機場或港口配合採集唾液檢體進行PCR檢測。



據中央流行疫情指揮中心最新數據，1月25日自中國4個直航點入境來台旅客1349人，其中24人陽性，陽性率僅1.8%；另外，金馬春節交通專案入境旅客38人，陽性率再度掛零。莊人祥說，預估是當地疫情高峰下降，台灣疫情也是起起伏伏，還要持續觀察。（編輯：郭諭儒）1120127

（指揮中心提供）

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