出境不採唾液PCR篩檢遭質疑 指揮中心：絕無圖利

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（中央社記者楊淑閔台北26日電）針對有媒體人提出「出境不採唾液PCR篩檢」等質疑，中央流行疫情指揮中心今天表示，唾液與鼻咽篩檢費用相同，絕無圖利。

中央流行疫情指揮中心今天發布新聞指出，有關媒體人提出「PCR病毒採鼻咽檢查比唾液檢查準確，那為什麼入境台灣旅客於機場採唾液檢查PCR？而不採取較準確的鼻咽檢查？」、「PCR檢查是自費市場，沒有圖利問題？」、「哪間醫院可應受測者要求提供唾液PCR篩檢?」等質疑。

指揮中心說明，中國直飛入境台灣的旅客，目前規定皆須在機場採唾液檢查PCR，而機場採唾液篩檢是為了解決機場採檢動線及縮短旅客等待的權宜措施。

至於PCR檢查費用涉及成本、試劑、人力、儀器，以及是否急件等，相關檢驗費用則由自費檢驗指定機構訂定，並經直轄市、縣（市）主管機關核定，屬自費市場機制。

指揮中心並說，唾液檢體與鼻腔、咽喉檢體在後端實驗室的PCR檢驗方法相同，且公費唾液核酸檢測與鼻咽核酸檢測的費用都是新台幣3000元，所以檢驗費用多寡與檢體種類無關，絕無圖利之說。

另外，指揮中心重申，國內新冠檢驗檢體仍以鼻咽檢體為主，必要時可採口咽，且依據針對多項研究的統合性分析結果，以及近期瑞士發表針對Omicron的前瞻性臨床試驗，仍顯示鼻咽PCR的敏感度略優於唾液PCR，並建議唾液PCR用於定期追蹤採檢、大規模篩檢，例如入境旅客在機場例行的篩檢等。

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指揮中心強調，指揮中心公布的「開放民眾自費檢驗 COVID-19申請規定」中，雖然載明自費檢驗指定機構採檢時，檢測部位以「鼻咽或咽喉」為原則，但也有述明民眾有特殊需求時，得有例外做法，因此民眾若因特殊需求須採檢唾液PCR，可向醫療院所提出，醫療院所因民眾特殊需求而進行自費唾液PCR篩檢，也合乎規定。

指揮中心補充，目前指揮中心新冠檢驗指定的268家機構中，約有3成的檢驗機構可做唾液核酸檢測。（編輯：屈享平）1120126