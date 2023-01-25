醫院未比照邊境唾液PCR 指揮中心：鼻咽較準確

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（中央社記者陳婕翎台北25日電）台灣醫院採檢未比照邊境採取唾液PCR，指揮中心表示，鼻咽PCR準確度優於唾液PCR，國外研究顯示，唾液PCR建議使用時機僅3類，為無法執行鼻咽採檢時、定期追蹤及大規模篩檢。

中廣董事長趙少康今天在臉書（FaceBook）發文表示，依美國資料，採用唾液PCR檢驗比鼻咽PCR檢查更準確，但台灣醫院只提供深戳鼻子的鼻咽PCR檢驗，不提供簡單快速的唾液PCR檢驗，質疑「衛福部為何還不採唾液PCR篩檢，要圖利誰」。

中央流行疫情指揮中心今晚發布新聞稿表示，依據針對多項研究統合性分析結果，及近期瑞士發表針對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）Omicron前瞻性臨床試驗，顯示鼻咽PCR敏感度略優於唾液PCR。

指揮中心說明，研究建議唾液PCR用於定期追蹤採檢、大規模篩檢，例如入境旅客於機場例行篩檢，及無法執行鼻咽或咽喉採檢等情境較適合，國內多數專家也認同前述作法。

指揮中心指出，台灣並無要求出境旅客均需進行PCR檢驗，旅客出境是否需準備PCR檢驗報告，依照旅客目的地國家規定，若目的國無相關規定，或是旅客符合免除條件，就不需進行檢驗。

另外，指揮中心也表示，出境所需PCR檢驗報告，屬於自費項目，檢驗費用由自費檢驗指定機構訂定，經地方主管機關核定，沒有圖利說法。雖然自費檢驗規定僅載明指定機構採檢時，檢測部位以「鼻咽或咽喉」為原則，但醫療院所因民眾需求進行唾液PCR篩檢，仍合乎規定。（編輯：孫承武）1120125