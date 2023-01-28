1/28本土2萬7159例 增20死、92中重症

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圖為台北華山1914文化創意產業園區看展人潮，雖在戶外但大多數民眾還是配戴口罩。（中央社檔案照片）

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（中央社記者黃巧雯台北28日電）中央流行疫情指揮中心宣布，國內今天新增2萬7444例COVID-19確定病例，分別為2萬7159例本土個案及285例境外移入，新增92例中重症個案，而確診個案中，新增20例死亡。

中央流行疫情指揮中心表示，新增的2萬7159例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土病例中，1萬1719例男性、1萬5423例女性、17例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，新增的病例數較上週六（21日）多6386例，增加約30.7%。

至於新增20例本土病例死亡個案，指揮中心指出，為12例男性、8例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、18例具慢性病史、10例未接種3劑以上COVID-19疫苗。

指揮中心表示，今天新增1特殊死亡個案，為1名40多歲男性，有糖尿病、高血壓病史，曾接種3劑新冠疫苗，去年12月29日發燒、喉嚨痛，快篩陽性確診，同年12月31日因呼吸困難至急診，檢查有肺炎併呼吸窘迫、糖尿病酮酸中毒、急性腎衰竭等病況，收治加護病房使用呼吸器、瑞德西韋、類固醇等治療，住院期間併發肺膿瘍及肝膿瘍，經積極救治仍不幸於今年1月15日病況惡化過世，死因為新冠肺炎、肺膿瘍、肝膿瘍。

另外，新增285例境外移入個案部分，指揮中心表示，為131例男性、154例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲。入境日期介於去年12月28日至今年1月27日。

根據指揮中心統計，1月26日自中國入境來台旅客採檢陽性率為3.3%，金馬春節交通專案為0%。

指揮中心呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生及咳嗽禮節等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，主動積極配合各項防疫措施，並提醒體質敏感、有慢性病或發燒、呼吸道症狀的民眾，在人潮較密集區，仍建議戴口罩，共同維護國內社區健康。（編輯：黃世雅）1120128

（指揮中心提供）

（指揮中心提供）