1/21本土2萬773例 增33死、123例中重症

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（中央社記者楊啟芳台北21日電）中央流行疫情指揮中心公布，今天國內新增2萬773例COVID-19本土病例，增33例死亡個案。另外，境外移入增305例。

中央流行疫情指揮中心今天公布國內新增2萬1078例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確定病例，分別為2萬773例本土個案及305例境外移入。今天新增的本土病例數較上週六多624例，增加約3.1%，確診個案增中重症123例。

指揮中心指出，今天新增33例本土病例死亡個案，為22例男性、11例女性，年齡介於40歲至90多歲以上，皆屬重度感染且具慢性病史、23例未接種3劑以上COVID-19疫苗。

指揮中心說明，今天新增305例境外移入個案中，為167例男性、138例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲。

指揮中心補充，今天新增1例特殊死亡個案，為40多歲男性，有糖尿病、高血壓病史，未接種新冠疫苗，去年12月26日快篩陽性通報確診，12月29日因發燒、呼吸喘至急診，檢查有肺炎，當日住院使用瑞德西韋及類固醇等藥物治療，今年1月4日因呼吸窘迫轉入加護病房使用呼吸器，住院期間併發急性腦中風，雖緊急接受動脈內血栓移除術，仍不幸病況惡化於16日過世，死因為新冠肺炎併急性呼吸窘迫症候群、急性缺血性腦中風併腦水腫。

指揮中心呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生及咳嗽禮節等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，主動積極配合各項防疫措施，並提醒體質敏感、有慢性病或發燒、呼吸道症狀的民眾，於人潮較密集區，仍建議戴口罩，共同維護國內社區健康。（編輯：陳政偉）1120121