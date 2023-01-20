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中國2/6恢復部分出國旅遊團業務 暫無日韓

2023/1/20 18:27（1/20 19:02 更新）
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圖為去年12月27日北京首都機場旅客。（路透社）
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（中央社台北20日電）中國文化和旅遊部今天發布，2月6日起，試點恢復全國旅行社及線上旅遊企業經營中國公民出國團體旅遊和「機票+酒店」業務。由於中國抵制日韓，試點國家中沒有日本和韓國。

中國在1月8日解除疫情入境隔離限制，並開始恢復民眾出境旅遊。根據文旅部網站，2月6日起，試點恢復全國旅行社及線上旅遊企業經營中國公民赴有關國家出境團隊旅遊和「機票+酒店」業務。企業方可就相關旅遊產品宣傳推廣。

這些開放推出出國旅遊產品的目的地國家包括：泰國、印尼、柬埔寨、馬爾地夫、斯里蘭卡、菲律賓、馬來西亞、新加坡、寮國、阿拉伯聯合大公國、埃及、肯亞、南非、俄羅斯、瑞士、匈牙利、紐西蘭、斐濟、古巴、阿根廷。

從上述國家來看，開放赴亞洲出國團體旅遊的國家，都是東南亞國家。

中國疫情升溫，相關數據並不透明，日本和韓國因此對中國民眾入境實施加強邊境管制措施。中國政府認為這些是「歧視性政策」，10日發布暫停簽發韓國公民赴中國短期簽證及日本公民赴中國的普通簽證，隨後有限度的准許辦理核發公務及部分商務簽證。（編輯：張淑伶）1120120

#中國
#日本
#韓國
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