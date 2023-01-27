韓國延長停發中國公民短期簽證 雙邊關係埋變數

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（中央社記者廖禹揚首爾27日專電）韓國當局今天宣布，針對中國公民停發旅韓短期簽證的措施延長至2月底。學者指出，這項引起中方不滿反擊的措施可能為韓中關係帶來更多變數。

韓國政府去年底在中國疫情快速擴散下，率先宣布對中國入境旅客強化防疫措施，並暫停向中國公民簽發短期簽證；韓國中央災難安全本部今天表示，這項原訂實施至1月底的措施將延長至2月底。

針對中國公民的停發簽證措施宣布延長，也引起韓國國內對韓中關係的擔憂，韓國外交部在記者會強調依科學根據決定相關措施，對媒體詢問是否就此事先與中方協商，表示與中方持續保持溝通。

韓國政府去年底公布相關措施時引起中國政府不滿，認為此舉歧視中國人民，之後也以「相互原則」為由，停發韓國公民赴中國短期簽證；在韓方宣布延長停發簽證措施後，中方可能再祭出相應反擊。

亞洲大學政治外交系教授金興圭日前向媒體投書警告，若因停發簽證引起的糾紛未獲妥善處理，加上美中角力以來對日本、韓國累積至今的不滿，可能進一步影響韓中兩國關係。

金興圭指出，韓中雙方實施相關措施的一大原因來自國內政治觀感，都堅持己方措施的適切性，在韓國撤回之前，中方先放棄的可能性極低。加上韓國將在3月底前完成「終端高空防衛系統」（THAAD，薩德）相關環境影響評價，可能觸動中國敏感神經。

上任後積極強化韓美同盟關係的尹錫悅政府希望與中國保持「尊重互利」關係，但中國恐怕不樂見韓國與美國越走越近。

在簽證糾紛延燒同時，韓國合同參謀本部今天公布2架中國軍機飛入韓中防空識別區重疊區域；韓美公布美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）訪韓行程也引發關注。

韓聯社報導，奧斯汀此次訪韓預定討論對北韓政策合作及擴大遏制力議題，中國軍機正好在消息宣布前夕飛入防空識別區，時機引人聯想。

根據韓國合同參謀本部消息，這2架中國軍機分別在26日上午10時30分及11時10分左右飛入韓國防空識別區，約中午離開，其中一架軍機下午3時左右再次飛入防空識別區，停留約30分鐘。韓方也出動空軍戰機因應。（編輯：陳惠珍）1120127