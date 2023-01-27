韓國停發中國公民短期簽證 延長至2月28日

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（中央社台北27日電）韓國中央災難安全對策本部今天宣布，將延長針對中國公民的暫停簽發赴韓短期簽證措施至2月28日。此舉勢必促使中國繼續停發韓國公民赴中的短期簽證。

據韓聯社報導，中央災難安全對策本部還表示，若在2月28日之前情況有所好轉，也有可能重啟短期簽證簽發工作。

韓國政府此前因為中國COVID-19本土疫情大流行，1月2日起暫停簽發中國公民赴韓短期簽證，但有外交公務、必要商務需求和人道主義事由等情況除外。

韓方上月底公布的停辦措施期限截至1月31日，但表示可根據情況延期。

對於延期的理由，中央災難安全對策本部表示，韓國境內防疫防控形勢向好，但不能完全排除春節之後海外輸入性確診病例導致疫情再次擴散的可能性。

韓國防疫部門數據顯示，近兩週境外移入病例1404例，其中890例來自中國。2日起對來自中國的短期居留外籍人員實施落地檢以來，陽性率為10.4%。

為報復韓國，中國駐韓國大使館10日發布通知，宣布即日起暫停簽發韓國公民赴華訪問、商務、旅遊、就醫、過境以及一般私人事務類短期簽證。

「通知」表示，這些措施將視韓方「對華歧視性入境限制措施」取消情況再作調整。

中國國家移民管理局11日再宣布，即日起暫停韓國公民來中國實行72/144小時過境免簽政策。（編輯：楊昇儒/曹宇帆）1120127