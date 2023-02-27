2/27本土增7577例 時隔307天跌破萬例

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（中央社記者陳婕翎台北27日電）指揮中心今天公布，新增7577例COVID-19本土病例，是時隔307天單日個案數再度少於萬例。發言人羅一鈞研判與228連假效應有關，收假回補通報後，預估3月1日、2日再現增幅。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情穩定下降，中央流行疫情指揮中心發言人羅一鈞接受媒體聯訪表示，新增7577例本土個案、44人死亡。新增本土個案數是從去年4月26日（新增6295例）以後的最低點，與上週一（20日）相比，降幅約35.8%。另外，新增168例境外移入個案。

羅一鈞表示，本來就預計近期本土新增個案數位跌破萬例，恰逢228連假，可能因為醫療院所休診較多，有延遲通報現象，民眾也比較不願意篩檢。除了連假效應發威，本土個案少於萬例，也呈現Omicron變異株第3波疫情接近尾聲。

羅一鈞說，預估228連假之後，應該會有一波回補效應，大約會發生在3月1日、2日。一般而言，預估今天新增本土個案應該落在9500至1萬例，實際數目比預期少2000例左右，如果明天也有類似現象，預期連續假期結束後，加上回補個案數，單日新增病例大約為1.9萬到2萬例左右。

至於外界關注的確診者隔離天數若從5+n天改成0+n天，羅一鈞指出，現階段規劃優先處理3月6日校園口罩放寬制度，雖然會同步評估確診免隔離，但確診0+n需要觀察校園口罩放寬影響，確診免隔離應該是3月6日後的重點。（編輯：管中維）1120227