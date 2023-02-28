連2天本土跌破萬例 4月中旬有望討論第3階段脫罩

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（中央社記者陳婕翎台北28日電）COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土病例今天新增9908例、40人死亡，連續2天低於萬例。中央流行疫情指揮中心發言人羅一鈞表示，4月中旬有望討論第3階段大眾交通工具口罩鬆綁。

國內COVID-19疫情穩定下降，指揮中心統計，新增9908例本土個案，較上週二（21日）公布的1萬6911例，下降41.4%；另外，新增212例境外移入個案。

羅一鈞接受媒體聯訪表示，今天新增本土個案數與預期數字接近，落在1萬例上下，可能因為昨天是週一，不少診所正常看診，所以通報狀況較正常，但仍有連假效應，預估明天及3月2日病例會比今天多，單日新增個案大約1.5萬至2萬例，影響較預期低，3月6日校園口罩鬆綁如期上路。

羅一鈞說，預估連假延遲通報回補明天及3月2日就會完成，3月3日單日新增個案數有望恢復假期前趨勢，但是否可能因228連假民眾大舉出遊造成疫情上升，須觀察3月3日、4日單日新增個案數，如未超過連假前數據， 評估連假沒有太大影響。

另外，香港3月1日起取消口罩令，室內、室外及公共交通工具都不必佩戴。至於台灣何時有望討論第3階段口罩全面鬆綁，羅一鈞說，室內口罩鬆綁新制剛上路沒多久，緊接著還有3月6日校園口罩鬆綁。下一步規劃優先進行確診者0+n及輕症免通報等鬆綁，待配套完善、時機妥當就會上路。

至於大眾交通工具等場所的第3階段口罩鬆綁，羅一鈞表示，可能要到4月中旬以後才會討論。現階段還是有不少國家指定搭乘大眾交通工具應戴口罩，如韓國及紐西蘭，香港雖然大眾交通工具不用戴口罩，但醫療場所、機構仍須佩戴。（編輯：管中維）1120228