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3/1本土增1萬1995例、27死 輕症免隔離最快3月底上路

2023/3/1 14:42（3/1 15:08 更新）
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國內1日新增1萬1995例COVID-19本土病例、27人死亡。圖為一名小朋友臉上戴著口罩，在台北華山大草原遊戲場旁開心玩泡泡。（中央社檔案照片）
國內1日新增1萬1995例COVID-19本土病例、27人死亡。圖為一名小朋友臉上戴著口罩，在台北華山大草原遊戲場旁開心玩泡泡。（中央社檔案照片）
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（中央社記者陳婕翎台北1日電）國內今天新增1萬1995例COVID-19本土病例、27人死亡，連2天新增本土病例少於萬例後，228連假結束第1天個案數再破萬例，指揮中心今天預估，輕症確診隔離0+N天最快3月底上路。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情穩定下降，據中央流行疫情指揮中心統計，今天新增1萬1995例本土個案，今天新增本土病例較上週三的1萬6145例，下降25.7%；另外，新增217例境外移入個案。

中央流行疫情指揮中心發言人羅一鈞今天下午接受媒體聯訪表示，今天新增的本土個案數反映的是昨天就醫通報數據，昨天是連續假期最後一天，可能有部分院所沒有開診或民眾沒有篩檢。明天的數據才會表現出今天就醫通報回補效應。

羅一鈞說，預估回補後，單日新增數據大約落在1.5萬到2萬例之間，228連假至今天上班日，這幾天新增本土個案數都是比預期更低，推測連假對疫情影響不大，整體走向將持續呈現下降趨勢，不會影響到3月6日校園口罩鬆綁進度。

羅一鈞表示，228連假之後，若疫情穩定，再加上校園口罩鬆綁至少觀察一週，沒有造成疫情反彈，就能構成輕症免通報、免隔離上路有利條件，評估新制需要預告說明，以利相關部會、單位及各行各業預作準備，最快3月底有望上路實施。

至於首個可同時測流感和COVID-19的家用快篩試劑，2月底正式取得美國緊急使用授權（EUA），適用對象是有呼吸道感染症狀者。羅一鈞表示，台灣還是需要由廠商先向衛福部食藥署申請許可證，才能進行後續討論。（編輯：陳政偉）1120301

#COVID-19
#228連假
#輕症
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