染BA.2.75仍為主流 全球重組變異株占比上升

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（中央社記者沈佩瑤、陳婕翎台北2日電）中央流行疫情指揮中心今天公布COVID-19新增78例Omicron亞型變異株確定病例，沒有監測到新興變異株，無論是境外移入或本土，仍以BA.2.75為主流。

指揮中心發布新聞稿，國內新增78例Omicron亞型變異株確定病例，分別為分別為45例本土、33例境外移入。指揮中心發言人羅一鈞下午在疫情記者會中表示，目前沒有檢出新興變異株，仍以BA.2.75為本土主流。

根據上週檢測結果，45例本土個案中，有30例為BA.2.75株、占67%，BQ.1株共有6例、占13%，7例為BA.5株、占16%；2例XBB株、占4%，但均非XBB.1.5。

至於33例境外移入中，BA.2.75株有12例、占36%，BA.5株共4例、占12%，BQ.1株有4例、占12%，BF.7株有2例、占6%；此外，XBB株有11例、占33%，其中6例為XBB.1.5株，分別為美國2例，日本、菲律賓、阿拉伯聯合大公國、馬來西亞各1例。

截至目前，國內累計檢出Omicron亞型變異株境外移入確定病例，分別為BA.5為1587例、BA.2為1035例、BA.2.75為208例、BF.7為161例、BA.4為104例、BQ.1為60例、XBB為55例；另外，累計本土確定病例，包括BA.5為1636例、BA.2為2540例、BA.2.75為195例、BQ.1為55例、BF.7為12例、XBB為7例、BA.4為5例。

指揮中心說明，世界衛生組織（WHO）於今年3月1日資料指出，全球重組變異株（含XBB.x、XBB.1.5、XBF）占比上升至41.5%，其中以XBB.1.5為多，BA.5及其衍生變異株（含BQ.x、BF.7）占比下降至31.8%，BA.2及其衍生變異株占比持平約13.7%。

指揮中心強調，依現有研究顯示，接種次世代疫苗追加劑對BQ.1、BF.7、XBB等新興變異株仍具保護力，並可降低因感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）造成的重症、住院或死亡風險。請民眾儘速完成疫苗接種，並落實勤洗手、戴口罩等個人防疫措施，以獲得保護力。（編輯：陳政偉）1120302