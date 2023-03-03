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3/3本土增1萬3532例 連27天下降後又微升3%

2023/3/3 14:14（3/3 14:42 更新）
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國內3日新增1萬3532例本土病例。圖為台北市中山區街頭民眾，多數人仍習慣戴好口罩。（中央社檔案照片）
國內3日新增1萬3532例本土病例。圖為台北市中山區街頭民眾，多數人仍習慣戴好口罩。（中央社檔案照片）
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（中央社記者沈佩瑤台北3日電）受228連假影響，COVID-19疫情連27天下降後，又出現微幅上升，今天新增1.3萬本土病例，與上週同天相比增幅約3%。指揮中心發言人羅一鈞說，整體疫情仍呈現下降趨勢。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩，中央流行疫情指揮中心公布，今天新增1萬3532例本土病例、62人死亡；境外移入新增281例。指揮中心發言人羅一鈞表示，今天新增確診數，與上週同天相比微幅上升，增幅約3%。

這是本土COVID-19疫情從2月4日起連續下降以來，又微幅上升。羅一鈞表示，除228連假延遲通報的回補效應，另外受連假人潮影響，收假後2、3天才開始出症狀，但仍低於原本預估連假後恐增加到1.5萬到2萬之間，整體疫情呈現下降趨勢。

繼室內口罩在2月20日起有條件放寬後，校園口罩令將在3月6日鬆綁。中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝昨天在疫情記者會中表示，台灣防疫解封3階段初估時程，預計3月完成確診免隔離新制，4月有望放寬醫院感染管制，力拚5月COVID-19降類。

迎接全面解封、回歸正常生活，指揮中心「疫苗+1、解封安心」全民COVID-19疫苗接種運動，將於3月6日起至4月30日期間登場，實施對象為6個月以上，未曾接種任何一劑、尚未完成基礎劑者，以及6歲以上，未接種過莫德納BA.4/5次世代疫苗者。

不過，今年元旦起已接種莫德納BA.4/5次世代疫苗的民眾，不屬於這次活動實施對象。（編輯：李亨山）1120303

#本土疫情
#疫情指揮中心
#COVID-19
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