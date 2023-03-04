3/4本土增1萬1164例 羅一鈞：連假效應結束疫情未升溫

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圖為台北松山文創園區有民眾在路旁享用冰淇淋。中央社記者王飛華攝 112月3月4日

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（中央社記者陳婕翎台北4日電）國內今天新增1萬1164例COVID-19本土確定病例、71人死亡，指揮中心發言人羅一鈞表示，整體本土疫情仍呈下降趨勢，228連假效應結束，未如預期出現升溫，為鬆綁措施提供有利條件。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情穩定下降，據中央流行疫情指揮中心統計，今天新增1萬1164例本土個案，今天新增本土病例較上週六公布的1萬3281例，下降15.9%；另外，新增233例境外移入個案。

指揮中心日前預估，228連假民眾出遊者眾多，造成疫情上升，須觀察3月3日、4日單日新增個案數，羅一鈞表示，因新增個案數未超過連假前數據，確定228連假沒有出現升溫。

羅一鈞說，3月6日校園口罩鬆綁如期上路後，因為現在台灣疫情處於低點，校園口罩新制影響應該不會很大，需要觀察校園內兒童、青少年感染情形，但應該不會影響整體疫情走向 。

另外，除了COVID-19本土疫情以外，近期外界也關注猴痘本土個案，羅一鈞說，2名個案持續住院治療中，症狀都有改善，高風險接觸者暫時無人發病，猴痘疫苗相關執行細節，預計7日說明初步可以確認事項。（編輯：陳政偉）1120304