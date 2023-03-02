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防疫解封3階段時程出爐 王必勝：預計5月調降COVID-19分類

2023/3/2 16:25（3/2 17:07 更新）
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指揮中心指揮官王必勝2日透露台灣防疫解封3階段初估時程。圖為台北市中山區雙城街用餐人潮。（中央社檔案照片）
指揮中心指揮官王必勝2日透露台灣防疫解封3階段初估時程。圖為台北市中山區雙城街用餐人潮。（中央社檔案照片）
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（中央社記者陳婕翎、沈佩瑤台北2日電）校園口罩鬆綁3月6日如期上路，指揮中心指揮官王必勝今天透露台灣防疫解封3階段初估時程，預計3月完成確診免隔離新制，4月有望放寬醫院感染管制，力拚5月COVID-19降類。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情穩定下降，雖然歷經228連假，但從這幾天疫情趨勢分析，並沒有出現連假回補情形，疫情繼續呈現平緩走向，中重症、死亡人數與前幾週相比有下降，中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝今天在記者會表示，現在可以逐步討論下一階段防疫鬆綁。

王必勝表示，初步規劃3階段鬆綁，第1階段從社區鬆綁著手，優先完成輕症確診者免通報、免隔離新制；第2階段鬆綁核心在醫療院所，研擬調整專責病房開設、修訂院內感染管制作業；第3階段才會討論降類，也就是修改COVID-19法定傳染病類別，屆時指揮中心才可能降級或解散。

王必勝表示，世界衛生組織（WHO）4月將再度討論是否解除國際公共衛生緊急事件，隨後5月起美國、日本開始調降分類等級。隨著3月6日校園口罩鬆綁後，下週開始準備後續放寬工作，初估第1階段時程大約在3月，4月處理第2階段，力拚5月完成降類，甚至不排除再快一點，指揮中心解散並不會綁在一起討論。（編輯：陳政偉）1120302

#防疫解封
#COVID-19
#王必勝
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