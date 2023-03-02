長者接種次世代降84%住院風險 「疫苗+1」6日開打

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者沈佩瑤、陳婕翎台北2日電）COVID-19本土疫情趨緩，全民「疫苗+1」活動3月6日開打。指揮中心今天說，65歲以上接種莫德納次世代疫苗與「未接種疫苗者」相較，減少84%住院風險，籲符合資格者儘速接種疫苗。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情穩定下降，迎接全面解封、回歸正常生活，中央流行疫情指揮中心宣布，將於3月6日起至4月30日期間，推動「疫苗+1、解封安心」全民COVID-19疫苗接種運動。

指揮中心指揮官王必勝今天下午在疫情記者會中表示，「疫苗+1 解封安心」專區已在疾管署官網上線，方便民眾就近在衛生局安排地點接種，還可查詢各縣市獎勵民眾接種內容，籲踴躍使用。

有關接種莫德納BA.4/5次世代疫苗追加劑效益，指揮中心社區防疫組組長莊人祥指出，根據研究資料顯示，無論是否曾感染，接種次世代疫苗追加劑後，對BQ.1.1及XBB.1變異株可產生7倍至19倍中和抗體。

此外，接種次世代疫苗追加劑與「未曾接種疫苗者」相較，減少83%住院及57%的急診風險；接種次世代疫苗追加劑與「至少接種2劑單價疫苗者」相較，減少73%住院及56%急診風險。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

莊人祥說明，65歲以上接種次世代疫苗與「未接種疫苗者」相較，減少84%住院風險；相較至少接種2劑單價疫苗的住院風險，與最後1劑間隔為2個月以上減少73%，間隔6至11個月減少78%，間隔12個月以上減少83%。

根據指揮中心統計，昨天COVID-19疫苗接種2萬4064人次，截至目前為止累計接種6712萬979人次；接種人口涵蓋率第1劑94%、第2劑89%、基礎加強劑接種率0.9%、追加劑接種率76.4%，第2次追加劑接種率23.4%（65歲以上接種率46.3%）。（編輯：陳政偉）1120302