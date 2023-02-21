COVID-19疫苗規劃每年打1劑 65歲以上高風險族群2劑

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（中央社記者陳婕翎台北21日電）COVID-19本土疫情穩定下降，迎接解封、回歸正常生活，中央流行疫情指揮中心研擬3、4月推出全民「疫苗+1」增接種覆蓋率，強化群體保護；未來長期施打規劃，專家會議建議一般人每年打1劑。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，中央流行疫情指揮中心今天公布，新增1萬6911例本土個案，較上週二（14日）少3205例，減少約15.9%，這是連續18天下降；另外，境外移入增342例。

確診個案新增中重症102例（中症65例、重症37例），其中44人死亡，死亡個案年齡介於50多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、40例具慢性病史、24例未接種3劑以上COVID-19疫苗。沒有特殊死亡個案。

接種COVID-19疫苗是預防重症、死亡有效的方法之一，根據指揮中心統計，昨天共接種1萬9844人次，其中莫德納次世代疫苗接種1萬6933劑。

衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）昨天舉行會議，討論未來疫苗接種規劃。指揮中心發言人羅一鈞今天下午接受媒體聯訪時表示，針對未來中長程疫苗施打計畫，會中專家建議，一般人每年施打1劑，高風險族群則每年打2劑，接種間隔6個月，包含65歲以上長者、慢性病患者。

至於短期施打規劃，羅一鈞說，隨著國內防疫鬆綁，為了迎接回歸正常生活，需要再一次加強民眾保護力，初步規劃在3、4月推動全民「疫苗+1」活動，設置大型接種站，不論是否打過疫苗、打過幾劑，只要3個月內沒有打過疫苗或沒有確診都可參加活動。

羅一鈞強調，國內COVID-19疫苗充足，剩餘劑量包括莫德納單價疫苗12.8萬劑、246.7萬劑BNT疫苗、19.9萬劑Novavax疫苗、莫德納BA.1次世代疫苗則有89.8萬劑、莫德納BA.5次世代疫苗還有155.3萬劑。

指揮中心統計，去年1月1日至今年2月21日，本土輕症、無症狀個案累計982萬1762例、占99.52%，中症累計2萬7483例、占0.28%，重症累計1萬9639例、占0.20%，其中死亡累計1萬6747人。（編輯：管中維）1120221