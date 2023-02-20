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室內口罩令鬆綁 公共運輸場站付費區仍要戴

2023/2/20 15:41（2/20 16:02 更新）
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國內20日起鬆綁室內口罩令，但搭乘大眾運輸系統仍須配戴。圖為20日上午民眾搭乘捷運通勤。中央社記者鄭清元攝 112年2月20日
國內20日起鬆綁室內口罩令，但搭乘大眾運輸系統仍須配戴。圖為20日上午民眾搭乘捷運通勤。中央社記者鄭清元攝 112年2月20日
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（中央社記者余曉涵、陳婕翎台北20日電）室內口罩鬆綁，但大眾運輸及醫療場域仍須佩戴。交通部今天表示，進入公共運輸場站的付費區就要佩戴口罩，但車站大廳等屬於自主決定範圍。

中央流行疫情指揮中心宣布，從20日起，放寬室內佩戴口罩規定，但公共運輸及場站仍須全程佩戴口罩。

交通部航政司長何淑萍今天在指揮中心記者會中表示，民眾進入公共運輸場站付費區或管制區就須佩戴口罩，搭乘高鐵、台鐵、纜車、捷運、公車、遊覽車及計程車等，也是都在需要佩戴口罩的範圍之內。

何淑萍說，若像是車站大廳、捷運連通道的商店街等，屬於非付費區，因此不在強制佩戴口罩的範圍內，但是若人潮聚集，無法保持安全距離時，建議民眾戴上口罩。

何淑萍指出，遊覽車上如果是不特定對象就屬於強制戴口罩的範圍內，而郵輪旅客來台，也是依照規定在客運中心要佩戴口罩。

指揮中心社區防疫組組長莊人祥補充，入境旅客不論是搭飛機還是搭乘郵輪入境台灣，都屬於0+7的規範，也就是說，外出需要佩戴口罩，維持社交距離，因此來台旅客外出都須全程佩戴口罩。（編輯：管中維）1120220

#口罩
#公共運輸
#付費區
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