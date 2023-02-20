室內口罩解封首日民眾仍戴著 防空污、習慣難改是原因

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室內口罩令20日鬆綁，搭乘捷運、台鐵或高鐵的旅客在新北市板橋車站B1餐廳與店家消費時，仍習慣戴著口罩。中央社記者高華謙攝 112年2月20日

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（中央社20日綜合報導）今天是室內口罩解封首日，在街頭上已見部分民眾脫下口罩，也有公車站牌等車民眾脫口罩透氣，但眼看車子到站就趕緊戴上準備搭車。台北捷運表示，目前無民眾不配合狀況，營運正常。

民眾洪小姐要搭北捷至中山站上班，她接受中央社記者訪問表示，既然搭大眾運輸都還是要戴口罩，乾脆就不要拿下來，「感覺室內有沒有解禁都差不多，大家可能也習慣了吧！」

新北市蘆洲區湧蓮寺今早門口仍立著「未戴口罩，請勿入寺」的牌子，今天適逢農曆二月初一，寺內香火鼎盛，信眾皆相當配合戴口罩。廟方表示，拜拜人潮多，民眾戴口罩比較安全。

解禁首日有民眾對於政策一頭霧水，高雄林小姐一早到高雄國際機場接機。等待時她以脖圍遮住口鼻，她無奈說，剛剛到機場內超商購物，店員以「機場付費區」仍要戴口罩為由，要求自己戴上口罩，「只好以脖圍充當口罩意思意思遮一下。」

來自美國的旅客Mark說，看新聞知道台灣口罩解禁後很開心，「在我們國家已開放很久，大家都應該正常過生活，與病毒共處。」

新北市林小姐說，因為自己鼻子過敏，解禁後仍選擇戴口罩。周先生也說，自己會繼續戴口罩，「口罩戴著顏值比較高！」

在台中市大賣場內，雖採買人潮不多，但民眾、收銀員都戴著口罩。楊先生表示，戴口罩已經成為習慣，即使口罩解封，還是習慣戴著，「這幾天空氣品質不佳，戴口罩還可以防空污。」

走進高雄百貨公司大遠百，不少民眾直奔電影院買票，多數人戴著口罩，但有幾名民眾脫口罩大呼過癮。民眾陳小姐說，「室內也終於不用戴口罩了，說話、呼吸都更舒服了！」但蔡小姐說，已經戴得很習慣了，而且高雄空氣差戴著保護支氣管。（編輯：黃世雅）1120220

室內戴口罩規定20日起鬆綁，走進高雄大遠百有不少民眾直奔電影院買票，多數人戴著口罩，但也民眾選擇脫下口罩。中央社記者林巧璉攝 112年2月20日

國內COVID-19疫情趨緩，111年12月1日起取消戶外活動全程佩戴口罩規定，112年2月20日起鬆綁室內口罩令；多數民眾外出仍習慣戴好口罩，高雄街頭上已見外籍旅客脫下口罩透氣。中央社記者林巧璉攝 112年2月20日

室內戴口罩規定20日起鬆綁，高雄國際機場多數人仍戴著口罩，但已有外籍遊客摘下口罩。中央社記者林巧璉攝 112年2月20日

儘管室內口罩令20日鬆綁，但搭乘大眾運輸仍然要戴口罩。圖為民眾20日在新北板橋公車站戴著口罩等公車。中央社記者高華謙攝 112年2月20日