校園防疫朝向簡化 盡量與社會日常生活一致

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（中央社記者陳至中台北9日電）指揮中心今天宣布鬆綁口罩措施，教育部主任秘書廖興國表示，未來校園防疫將朝向「簡化」，盡量與社會日常生活一致，包括快篩劑的發放，也將改為有需求才取用。

中央流行疫情指揮中心今天宣布，2月20日起，除指定場所仍強制戴口罩，其他採建議或自主決定。學校部分，考量剛開學、馬上又有228連假，許多師生出遊，延後到3月6日才放寬。

教育部主任秘書廖興國會後接受媒體聯訪表示，為迎接2月13日中小學開學，近期校園會加強清潔消毒，開學後2到3週仍會按照往例，加強衛生教育宣導。

廖興國表示，未來校園各項COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）防疫措施都會朝向簡化，盡量與社會的日常生活一致。例如去年底餐廳就沒有強制要使用隔板，校園用餐也同步辦理；3月6日後的校園口罩規範，也都與社會一致，除比照醫療院所的健康中心、比照大眾運輸的交通車等指定場所仍要配戴，其餘都採自主決定。

廖興國提到，目前班級內若有人確診，學校就會發給全班一人一劑快篩。未來擬改變作法，師生有需要才自主領取。

另外，廖興國也提到，目前「防疫假」等相關規定，都沒有調整，師生如果有需求，仍可請假。

國教行動聯盟家長部長王瀚陽接受中央社電訪表示，家長和學生的生活圈是在一起的，整體社會都走向「與病毒共存」，學校如果還是要採取嚴格防疫，就要想辦法說服年輕學子。

王瀚陽表示，教育單位應關注的是特別的狀況，例如有學生家裡狀況特殊，或是身體不適合打疫苗，無法像一般學生一樣上課。學校應該提供合適的線上教學或補課措施，給予更多彈性。

中小學校長協會理事長張信務表示，家長難免會擔心孩子的健康，希望校園防疫嚴謹一些，但整體國家政策，還是按照指揮中心的步調比較好，校園不要有太大的差別。

張信務也提到，雖然教育部仍開放學校在完善溝通的情況下，可以自訂口罩規定，但相信多數學校不會有更嚴格的規範。比較需要討論的是校內的大型活動，例如園遊會、校慶等，因人潮眾多，可能還是須戴口罩，可透過防疫專責小組機制，凝聚師生、家長共識。

張信務表示，開學後到3月6日還有約2週時間，學校可以運用開學式、朝會宣導，如果學生仍想戴口罩，同學也應尊重個別的差異。畢竟不只是COVID-19，包括流行性感冒、諾羅病毒等，戴口罩都有不錯的效果，每個人都可以有自主選擇，不管戴還是不戴，都不用特別奇怪。（編輯：卞金峰）1120209