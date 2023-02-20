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境外污染物影響 高屏金門空氣品質亮紅燈

2023/2/20 10:52（2/20 11:22 更新）
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環保署表示，截至20日上午10時，高屏、金門空氣品質達紅色警示等級，主要污染物為PM2.5。圖為高雄仁武測站影像。（圖取自空氣品質監測網頁airtw.epa.gov.tw）
環保署表示，截至20日上午10時，高屏、金門空氣品質達紅色警示等級，主要污染物為PM2.5。圖為高雄仁武測站影像。（圖取自空氣品質監測網頁airtw.epa.gov.tw）
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（中央社記者張雄風台北20日電）環保署今天表示，東北風挾帶境外污染物影響，彰化至雲嘉南沿海地區風速強易有揚塵，影響空氣品質；今天截至上午10時，高屏、金門空氣品質達紅色警示等級，主要污染物為PM2.5。

根據行政院環境保護署空氣品質監測網，今天截至上午10時共有6測站空氣品質達紅色警示等級，其中5處位於高屏地區、1處位於金門；另外有28測站呈橘色提醒等級，多在中部以南；主要污染物皆為細懸浮微粒（PM2.5）。

環保署指出，今天東北季風或大陸冷氣團影響，環境風場為東北風，東北風挾帶境外污染物影響台灣，中部以北位於迎風面，擴散條件普通，雲嘉南以南位於下風處，污染物易累積；彰化至雲嘉南沿海地區因風速較強，可能引發地表揚塵現象影響空氣品質及能見度。

環保署說，預估今天花東空氣品質為「良好」等級；北部、竹苗及宜蘭為「普通」等級，竹苗以北局部地區短時間可能達橘色提醒等級；中部、雲嘉南及馬祖、澎湖為「橘色提醒」等級，雲嘉南局部地區短時間可能達紅色警示等級；高屏空品區及金門為「紅色警示」等級。

未來一週空氣品質預測，環保署表示，明天持續受東北季風或大陸冷氣團影響，中南部地區位下風處，污染物易累積，彰化至雲嘉南沿海地區因風速較強，可能引發地表揚塵現象影響空氣品質及能見度；22日至25日環境風場為東北風至東北東風，中部以北位於迎風面，擴散條件普通，雲嘉南以南位於下風處，污染物易累積。（編輯：陳政偉）1120220

#空氣品質
#環保署
#PM2.5
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