新北低溫10.2度 吳德榮：21、22日最冷

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氣象專家吳德榮表示，20日北台灣轉冷，21日晚間、22日清晨最冷；下一波冷空氣24日南下，25、26日北台灣再轉冷。圖為新北市板橋區外出民眾在街頭可感受到氣溫轉涼。（中央社檔案照片）

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（中央社記者張雄風台北20日電）根據氣象局網站，今天清晨本島平地最低溫為新北市富貴角攝氏10.2度。氣象專家吳德榮表示，今天北台灣轉冷，明晚、22日清晨最冷；下一波冷空氣24日南下，25、26日北台灣再轉冷。

根據中央氣象局網站，今天本島平地最低溫為新北市石門區富貴角10.2度、桃園市楊梅區12.1度；台北市以南港區13.4度最低。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，最新歐洲模式模擬顯示，今天氣溫續降，北台灣轉冷，其他他區氣溫略降；大台北、東半部有局部短暫雨，桃園以南多雲時晴。

吳德榮指出，明天、22日大台北、東半部持續有局部短暫雨，桃園以南多雲時晴；明晚、22日清晨氣溫降至最低，部分縣市平地最低氣溫仍可降至10度左右，應注意保暖。

吳德榮提到，22日白天起白天冷空氣減弱，氣溫逐日回升；23日西半部晴、東半部偶有局部短暫雨。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，24日起另一波略強的冷空氣逐漸南下，北、東轉雨、氣溫降；25、26日北台灣再轉冷，其他他區氣溫略降；目前模擬強度為「大陸冷氣團」的機會高，但模式調整中。

吳德榮表示，27、28日冷空氣減弱，氣溫逐日回升。25日大台北、東半部有局部短暫雨，桃園以南多雲時晴；26日之後西半部晴、東半部偶有局部短暫雨。

吳德榮提到，今晨觀測資料顯示，有熱帶擾動在菲律賓東方海面活動；最新各國系集模式的模擬路徑皆顯示，其在呂宋島東方北上打轉、減弱消散。故無論其是否發展成今年首颱，對台皆不具威脅。（編輯：陳政偉）1120220