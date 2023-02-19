北北基空氣品質亮紅燈 鄭明典提醒關好門窗別淋雨

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（中央社記者張雄風台北19日電）氣象局長鄭明典今天呼籲嚴重的境外移入空污事件，晚上關好門窗、不要淋雨；據環保署監測，晚間10時9測站空氣品質達紅色警示等級，8處在北部、1處在金門，北北基就占了6處。

中央氣象局長鄭明典晚間在臉書呼籲，雨不夠，髒空氣進來了，晚上門窗關好，不要出去淋雨；並強調這是「嚴重的境外移入空氣污染事件」。

據行政院環境保護署空氣品質監測網，晚間10時，全台已有9測站空氣品質達紅色警示等級，其中北北基地區就占6處、桃園2處、金門1處；而中部以南大多呈現橘色提醒等級。

環保署表示，明天東北季風或大陸冷氣團影響，環境風場為東北風，東北風挾帶境外污染物南下影響台灣，中部以北位於迎風面，擴散條件普通，雲嘉南以南位於下風處，污染物易累積；彰化至雲嘉南沿海地區因風速較強，可能引發地表揚塵現象影響空氣品質及能見度。

環保署預估，明天花東空氣品質為「良好」等級；北部、竹苗、宜蘭及馬祖、澎湖為「普通」等級，竹苗以北局部地區短時間可能達橘色提醒等級；中部、雲嘉南及金門為「橘色提醒」等級，雲嘉南局部地區短時間可能達紅色警示等級；高屏為「紅色警示」等級。

環保署說，21日持續受東北季風或大陸冷氣團影響，中南部地區位下風處，污染物易累積，彰化至雲嘉南沿海地區因風速較強，可能引發地表揚塵現象影響空氣品質及能見度；22日至25日環境風場為東北風至東北東風，中部以北位於迎風面，擴散條件普通，雲嘉南以南位於下風處，污染物易累積。（編輯：方沛清）1120219