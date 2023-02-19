未來一週2波冷空氣接力 台南以北低溫探11度

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（中央社記者張雄風台北19日電）氣象局今天表示，未來一週分別自今天起至22日、24日至26日有兩波冷空氣接力影響，預估強度達東北季風或大陸冷氣團之間；首波最冷時間點是21日晚間至22日清晨，台南以北低溫探攝氏11度。

中央氣象局預報員趙竑告訴中央社記者，今天午後至明天是冷空氣增強的過程，強度達東北季風至大陸冷氣團之間，預估持續到22日清晨，這期間桃園以北、東半部有短暫雨。

趙竑指出，22日白天起冷空氣減弱，氣溫逐漸回升，23日偏暖，雨區縮減為以東半部、北部山區有局部短暫雨為主；下一波冷空氣24日增強，目前預估強度約達東北季風等級，持續影響至26日，北部及東半部地區有局部短暫雨。

溫度方面，趙竑表示，今天午後到晚間都是降溫的過程，明天台南以北低溫約14至16度，其他地區則是17、18度；白天高溫部分，北部地區僅回升約1、2度達15至18度，其他地區則可達20度以上。

趙竑提到，預估最冷的時間是在21日晚間至22日清晨，台南以北、東北部低溫13至15度，局部地區可能達11度；下一波冷空氣24日起影響，預估低溫再降至14度左右，但後期預測仍有變化，不排除可能增強至大陸冷氣團強度。

趙竑說，目前在菲律賓東方海面的低壓雲簇目前是往偏北的方向移動，末來會逐漸接近呂宋島，增強幅度不大，對台灣沒有直接影響；預估21日因其逐漸北移，東半部易有長浪，但22日雲簇就會消散。

趙竑提醒，預估23、24日西半部有局部霧或低雲，影響能見度。（編輯：陳仁華）1120219