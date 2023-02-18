阿里山遊樂區阿龜櫻盛開 228連假免費接駁遊客

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（中央社記者黃國芳嘉義市18日電）阿里山森林遊樂區目前山櫻花、阿龜櫻盛開，228連假將吸引人潮上山賞櫻，嘉義林管處除呼籲遊客多搭乘大眾運輸工具外，並在阿里山公路設置臨時接駁站，免費接駁遊客。

林務局嘉義林區管理處今天發布新聞稿指出，阿里山森林遊樂區目前的山櫻花、琉球山櫻花、阿龜櫻盛開，唐實櫻開花約2至3成，霧社櫻也將陸續開花，而阿里山花季主角染井吉野櫻預計3月中旬盛開。

嘉義林管處表示，25日起的228連假，將吸引人潮湧入阿里山森林遊樂區賞櫻，因遊樂區內停車位數量有限，建議遊客多選擇搭乘大眾運輸工具，避免造成阿里山公路塞車。

另外，嘉義林管處於阿里山公路（台18線）88.5公里至95公里處、往塔塔加方向路肩規劃自小客車臨時停車格，且沿線設置10處臨時接駁站，於4天連假的上午8時至下午6時免費接駁遊客往返阿里山入口轉運站。

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嘉義林管處指出，阿里山森林遊樂區的大島櫻、關山櫻、高砂櫻、一葉櫻、普賢象櫻，以及其他非櫻花花系的白木蘭、紫玉蘭、杜鵑、台灣一葉蘭、紫藤等，將接力開花至4月底，遊客這段期間上阿里山賞花，均可欣賞到萬紫千紅的美景。

嘉義林管處建議遊客可免費下載「森遊阿里山APP」，隨時掌握阿里山即時花況、賞花情報、日出時刻、天氣狀況等資訊。（編輯：謝雅竹）1120218