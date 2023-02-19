室內口罩鬆綁20日上路 5大QA一次看

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（中央社記者陳婕翎、葉冠吟台北19日電）明天起室內戴口罩制度鬆綁，但什麼時機可不戴口罩，很多人還是「霧煞煞」，中央社整理5大情境QA，在車站等車、參加演唱會、看球賽等是否需戴口罩，解答一次掌握。

Q：室內哪些場所需強制戴口罩，車站等車要戴嗎？

A：醫療照護機構、公共運輸及特殊運具等指定場所規定仍應戴口罩。

醫療照護機構包括醫療、醫事、老人福利、長期照顧服務、榮譽國民之家、兒童及少年服務、身心障礙福利機構等；公共運輸及特殊運具為鐵路、捷運、纜車、公路客運、市區公車及計程車、空運及海運（以上包含運具及場站）、救護車及復康巴士。

特殊情境如有發燒或呼吸道症狀、年長或免疫低下者、人潮聚集等採建議佩戴，其他場所則由民眾自主決定。

Q：看球賽能不戴口罩嗎？

A：根據中央流行疫情指揮中心規定，「特殊情境建議要戴口罩」，其中一項就是「人潮聚集且無法保持適當距離或通風不良的場合」。國內3大籃球聯盟，包括PLG、T1、SBL都宣布，依照政府最新規定，繼續「建議」入場球迷戴上口罩。

Q：看電影、演唱會要戴口罩嗎？

A：文化部指出將配合中央流行疫情指揮中心規定，自20日起各文化場館內不強制佩戴口罩，也會請文化場館及活動主辦單位，包含劇場、電影院、演唱會等加強自主防疫宣導。

國賓影城今天告訴中央社記者，廳內將比照政府政策，消費者可自行評估是否戴口罩，員工則會繼續配戴口罩；威秀影城也尊重消費者意願，可自行選擇配戴口罩與否。

Q：不戴口罩會被罰嗎？

A：在醫療照護機構、公共運輸及特殊運具等指定場所未戴口罩，依傳染病防治法第70條第1項規定，違反者可處新台幣3000元以上，1萬5000元以下罰鍰。

Q：校園內什麼時候可以不用戴口罩？

A：各級學校、幼兒園、課照中心、補習班、托嬰中心等場所，目前規劃開學後先加強相關防疫措施，如COVID-19疫情穩定，自3月6日依指揮中心通案性規定，實施校園及托育場所室內口罩令放寬。（編輯：李亨山）1120219