入境客及確診者密切接觸者 3/1起不提供公費快篩

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圖為去年9月桃園機場國際港埠人員向入境旅客發放快篩試劑。（中央社檔案照片）

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（中央社記者陳婕翎、余曉涵台北20日電）國內COVID-19疫情穩定下降，中央流行疫情指揮中心今天公布，自3月1日起停止提供入境人員及確診者密切接觸者公費家用抗原快篩試劑，有需要使用的民眾可自行購買。

現行COVID-19（2019冠狀病毒疾病）快篩試劑發放，入境人員可於入境時自行領取1劑、確診者密切接觸者由衛生局提供1劑家用抗原快篩試劑。

指揮中心今天下午疫情記者會中表示，經評估國內外疫情趨勢及國內醫療與公衛量能，自3月1日起停止提供入境人員及確診者密切接觸者家用抗原快篩試劑，民眾如有快篩試劑需求，可至各通路，如藥局或有販售快篩試劑超商零售通路等自行購買。

指揮中表示，自主防疫篩檢時機已調整為自主防疫對象，包含入境人員以及確診者密切接觸者，於出現症狀時使用快篩試劑篩檢，並於自主防疫地點休息。入境時有症狀者，可於機場港埠洽疾管署檢疫人員，必要時進行採檢，無症狀者則返回自主防疫地點進行7天自主防疫。

指揮中心說明，國內販售家用快篩試劑通路普及，民眾購買便利，經綜合上述評估，將自3月1日起，停止提供入境人員及確診者密切接觸者公費家用抗原快篩試劑，其中入境人員以航班表定抵台時間為準，確診者密切接觸者則以確診者隔離起始日為準。

指揮中心表示，雖然國內COVID-19疫情趨緩，但社區中仍有病毒傳播風險，目前仍處於呼吸道病毒流行季節，民眾仍應遵守相關防疫規範，維持個人防疫好習慣，落實手部衛生及咳嗽禮節等個人防護措施，呼籲踴躍接種COVID-19疫苗，提升自我及群體免疫力。（編輯：陳政偉）1120220