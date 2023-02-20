2/20本土1萬1808例 增44死、126中重症

（中央社記者陳婕翎、余曉涵台北20日電）今天是室內口罩鬆綁上路首日，COVID-19疫情連17天下降。根據最新定序結果，國內個案續以BA.2.75株為大宗，BA.5時代將落幕，BQ.1倍增竄起，是否取代BA.2.75待觀察。



國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，中央流行疫情指揮中心公布，新增1萬1808例本土個案，較上週一（13日）下降4.8%；另外，境外移入增252例。



確診個案新增中重症126例（中症82例、重症44例），44人死亡，其中一例較年輕死亡個案為30多歲男性，接種過4劑疫苗，有免疫系統疾病，從1月中旬起開始呼吸喘、咳嗽持續一週，1月23日至急診檢查，快篩陽性確診。



指揮中心發言人羅一鈞說明，個案有雙側肺炎、呼吸窘迫，安排入住加護病房，給予瑞德西韋、類固醇等藥物，經積極救治，病況仍惡化，不幸於2月17日過世，死因免疫疾病、COVID-19及黴菌血症。



另外，新增1例兒童重症個案，為哮吼病例，這名女童未接種過任何一劑疫苗，有蠶豆症病史，2月11日出現發燒、咳嗽，快篩陽性，13日出現呼吸困難、呼吸及咳嗽有雜音，至急診檢查胸凹、氧氣濃度下降，診斷哮吼合併呼吸窘迫，緊急插管住加護病房，使用呼吸器、給予類固醇等藥物。



根據最新COVID-19病毒定序結果，上週共定序69例，分別為38本土個案、31例境外移入。本土病例有25例為BA.2.75株，占6成6；12例BQ.1，從15%增為32%；1例為BA.5株，占比降至3%。



BA.2.75株連續4週穩坐本土病例主流株之位，羅一鈞表示，BA.5株時代即將進入尾聲，BQ.1株占比倍增竄起，後續須觀察是否可能逐漸增加，取代BA.2.75株；BQ.1株占比上升，反映的是春節連假出國旅遊民眾，從歐美、日韓染疫帶回。



指揮中心統計，去年1月1日至今年2月20日，本土輕症、無症狀個案累計981萬37例、占99.52%，中症累計2萬7426例、占0.28%，重症累計1萬9594例、占0.20%，其中死亡累計1萬6703人。（編輯：管中維）1120220

（指揮中心提供）

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