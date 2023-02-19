更多編輯台推薦新聞：
媽祖家將結合現代舞 台灣文化首度進軍尼斯嘉年華
文化

媽祖家將結合現代舞 台灣文化首度進軍尼斯嘉年華

國家隊老將退役倒數 盼圓夢前進世界盃
運動

國家隊老將退役倒數 盼圓夢前進世界盃

AI工具Midjourney是什麼？輸入關鍵字製圖將想像具現化
科技

AI工具Midjourney是什麼？輸入關鍵字製圖將想像具現化

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活
COVID-19疫情整理包
重點發展
新聞專題
重點發展6/300
首頁 / 生活

20日起鬆綁室內口罩規定 大眾運輸仍須全程戴口罩

2023/2/19 17:56（2/19 18:34 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
圖為民眾戴口罩搭乘台北市區公車。（中央社檔案照片）
圖為民眾戴口罩搭乘台北市區公車。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者余曉涵台北19日電）室內戴口罩規定從20日起鬆綁，交通部提醒，大眾運輸工具及場站仍須全程佩戴口罩，旅客在車廂、船舶、航空器等運具及場站付費區或管制區，仍應依規定全程佩戴口罩。

中央流行疫情指揮中心宣布從20日起，放寬室內佩戴口罩規定，惟公共運輸及場站仍須全程佩戴口罩。

交通部今天發布新聞稿提醒，民眾在公共運輸的車廂、船舶、航空器等運具及場站付費區或管制區，應依規定全程佩戴口罩。

交通部指出，公共運輸及特殊運具，具有人潮流動量大、搭乘對象不特定等特性，為降低病毒傳播風險，在指揮中心綜合評估後，針對鐵路、捷運、纜車、公路客運、市區公車、遊覽車及計程車、空運及海運等運具及場站，維持仍須佩戴口罩的規定，但如果民眾有飲食需求等例外情形，可以暫時取下口罩，並於食用完畢後儘速戴上。

交通部表示，鐵路、捷運、纜車等場站的付費區域，機場航廈的管制區，以及海運客運場站的付費區或管制區，都屬於須全程佩戴口罩的公共運輸場站範圍，如有違反者，依傳染病防治法第70條第1項規定，可處新台幣3000元以上、1萬5000元以下罰鍰，請民眾出入相關場域時務必佩戴口罩。（編輯：陳仁華）1120219

#口罩
#大眾運輸
延伸閱讀
室內口罩20日起解禁 哪些場所例外？等車看電影要戴嗎？QA一次看疫情記者會改一週一次 王必勝：調整確診隔離方式最快3月上路防疫進入收尾階段 王必勝建議每年至少打1劑疫苗
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
2/18本土1萬4795例 增55死、158中重症