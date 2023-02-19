20日起鬆綁室內口罩規定 大眾運輸仍須全程戴口罩

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（中央社記者余曉涵台北19日電）室內戴口罩規定從20日起鬆綁，交通部提醒，大眾運輸工具及場站仍須全程佩戴口罩，旅客在車廂、船舶、航空器等運具及場站付費區或管制區，仍應依規定全程佩戴口罩。

中央流行疫情指揮中心宣布從20日起，放寬室內佩戴口罩規定，惟公共運輸及場站仍須全程佩戴口罩。

交通部今天發布新聞稿提醒，民眾在公共運輸的車廂、船舶、航空器等運具及場站付費區或管制區，應依規定全程佩戴口罩。

交通部指出，公共運輸及特殊運具，具有人潮流動量大、搭乘對象不特定等特性，為降低病毒傳播風險，在指揮中心綜合評估後，針對鐵路、捷運、纜車、公路客運、市區公車、遊覽車及計程車、空運及海運等運具及場站，維持仍須佩戴口罩的規定，但如果民眾有飲食需求等例外情形，可以暫時取下口罩，並於食用完畢後儘速戴上。

交通部表示，鐵路、捷運、纜車等場站的付費區域，機場航廈的管制區，以及海運客運場站的付費區或管制區，都屬於須全程佩戴口罩的公共運輸場站範圍，如有違反者，依傳染病防治法第70條第1項規定，可處新台幣3000元以上、1萬5000元以下罰鍰，請民眾出入相關場域時務必佩戴口罩。（編輯：陳仁華）1120219