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政院23日討論1200月票方案 陳建仁：照顧通勤族

2023/2/20 12:38（2/20 12:58 更新）
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媒體報導，行政院23日將拍板北北基桃1200元交通月票等方案。行政院長陳建仁說，疫後特別條例及特別預算就是要照顧通勤族，並依不同區域特性設計方案。圖為20日上午民眾戴口罩搭捷運通勤。中央社記者鄭清元攝 112年2月20日
媒體報導，行政院23日將拍板北北基桃1200元交通月票等方案。行政院長陳建仁說，疫後特別條例及特別預算就是要照顧通勤族，並依不同區域特性設計方案。圖為20日上午民眾戴口罩搭捷運通勤。中央社記者鄭清元攝 112年2月20日
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（中央社記者陳俊華台北20日電）媒體報導，行政院23日將拍板北北基桃1200元交通月票等方案。行政院長陳建仁今天說，疫後特別條例及特別預算就是要照顧通勤族，並依不同區域特性設計方案，有詳細結果會在院會報告。

政院知情官員也向中央社記者表示，交通部預計明天才會到行政院報告，相關作業都在進行中，交通部本週也將與地方政府密集討論，細節仍待行政院會拍板。

立法院朝野黨團日前經協商達成共識，21日院會將表決處理攸關全民發現金「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例草案」，並完成立法程序。

媒體報導，行政院會預計週四（23日）拍板「中央促進公共運輸使用方案」，針對北北基桃、中彰投、南高屏等3個生活圈推出通勤通學月票。北北基桃生活圈月票每月約新台幣1200元，中彰投、南高屏等生活圈在千元以內，月票將可搭捷運、公車、輕軌、客運及公共自行車等運具。

行政院長陳建仁上午受訪時表示，確實在疫後特別條例和特別預算當中，就是要特別照顧租屋族、中低薪的購屋族，以及通勤族還有學貸族；相關配套措施，關於北北基桃、中彰投、南高屏等地區，會按照各地區特性設計相關方案，讓每一個民眾都能夠得到很好的照顧。

陳建仁說，在這個過程當中，感謝交通部及相關部會，已經做很好的規劃，有詳細的結果會在院會報告，也會讓民眾知道。（編輯：翟思嘉）1120220

#陳建仁
#通勤
#月票
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